鹽酥雞太貴！老饕喊「超盤食材」別買　100元吃飽買法曝

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鹽酥雞太貴！老饕喊「超盤食材」別買　100元吃飽買法曝

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-12 11:32:25

鹹酥雞
▲鹽酥雞是不少人宵夜首選，食材多樣，選擇與搭配任消費者選擇。（示意圖／翻攝自爆廢公社）
鹽酥雞有不少人愛吃，但常常去購買時，卻發現這個也想吃、那個也想吃，且鹽酥雞特定食材也不便宜，於是不注意就會夾爆預算。因此也有網友討論「吃鹽酥雞如果只有100元，可以吃飽嗎？」貼文引發熱議。
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原PO在「爆廢1公社」貼文指出「宵夜時段想要吃鹽酥雞，但是如果身上只有一百元，怕夾太多就會超過一百，但夾太少又會吃不飽，應該要怎麼樣夾才能用一百元吃飽？」
▲網友討論只有一百元買鹹酥雞怎麼吃飽。（圖／NOWnews資料照）
▲網友討論如果只有一百元能買鹽酥雞，要怎麼買才能吃飽。（圖／NOWnews資料照）
貼文一出，網友紛紛回應「米血跟甜不辣超划算」、「米血跟甜不辣湊一百，超大一包」、「米血跟魚板各50」、「米血糕跟黑輪真的CP值最高」、「米血必點！我個人推百頁豆腐跟甜不辣都可」、「米血+百頁+甜不辣就很飽喔」、「地瓜薯條很可以！」、「地瓜薯條跟米血很有飽足感」。
另外，也有不少人表示「有預算才點肉...不然一份都超少」、「無骨雞腿肉是地雷..超貴又沒幾塊」、「無骨鹽酥雞別點，一份五六十都沒幾塊」、「最雷無骨鹽酥雞無誤」、「無骨鹽酥雞盤子在買的...甜不辣跟米血推」。（編輯：張嘉哲）
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