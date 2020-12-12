鹽酥雞太貴！老饕喊「超盤食材」別買 100元吃飽買法曝
鹽酥雞太貴！老饕喊「超盤食材」別買 100元吃飽買法曝
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-12 11:32:25
鹽酥雞有不少人愛吃，但常常去購買時，卻發現這個也想吃、那個也想吃，且鹽酥雞特定食材也不便宜，於是不注意就會夾爆預算。因此也有網友討論「吃鹽酥雞如果只有100元，可以吃飽嗎？」貼文引發熱議。
原PO在「爆廢1公社」貼文指出「宵夜時段想要吃鹽酥雞，但是如果身上只有一百元，怕夾太多就會超過一百，但夾太少又會吃不飽，應該要怎麼樣夾才能用一百元吃飽？」貼文一出，網友紛紛回應「米血跟甜不辣超划算」、「米血跟甜不辣湊一百，超大一包」、「米血跟魚板各50」、「米血糕跟黑輪真的CP值最高」、「米血必點！我個人推百頁豆腐跟甜不辣都可」、「米血+百頁+甜不辣就很飽喔」、「地瓜薯條很可以！」、「地瓜薯條跟米血很有飽足感」。另外，也有不少人表示「有預算才點肉...不然一份都超少」、「無骨雞腿肉是地雷..超貴又沒幾塊」、「無骨鹽酥雞別點，一份五六十都沒幾塊」、「最雷無骨鹽酥雞無誤」、「無骨鹽酥雞盤子在買的...甜不辣跟米血推」。（編輯：張嘉哲）