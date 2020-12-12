看許孟哲成家立業有感觸 孫協志被問婚期回13字
記者薛羽彤/台北報導
calendar_today2020-12-12 17:32:14｜update2020-12-12 17:35:12
許孟哲與趙孟姿今（12）日舉辦婚宴，演藝圈好友5566成員孫協志、王仁甫、小刀，和季芹、賈永婕、張文綺、黃志瑋等人都來到現場。孫協志表示認識許孟哲時他只有14歲，如今看到他成家立業非常替他開心，被問到與女友夏宇童準備明年結婚嗎？孫協志害羞表示「我們就不說這個啦，以孟哲為主。」
5566在許孟哲婚禮上合體，王仁甫表示期盼許孟哲辦婚禮期盼很久，也催促他準備下一胎「有1就有2、有2就有3！」許孟哲反虧他「有2就有3感覺是你的心願吧！」小刀表示認識許孟哲他才16歲，如今他已經當爸爸，心中感慨萬千，加上這種休閒的婚禮形式，讓小刀很羨慕。 被問到紅包金額，小刀先開口表示今年景氣不好，「畢竟我是做幕後，感觸很深，但看到其他兩人除了節目《飢餓遊戲》外，又再新開節目，就不知道他們包多少了。」王仁甫說56越後面結婚，一定是領到最多的，因為只會越包越多，小刀在一旁開玩笑說：「我不敢這樣說我今天...少一點。」 趙孟姿的好友張文綺日前認愛小5歲男友，被問到今天是來見習婚禮嗎？她害羞表示「沒有啦！」她謙虛的說希望有天也成為美嬌娘，接受大家的祝福，雖然沒有規劃自己什麼時候會結婚，「一切讓這事情慢慢發生，有喜事一定會跟大家說。」目前29歲的張文綺目標32歲前結婚，但她笑說可能會延後，她語帶保留表示，怕現在說太多未來會有變數，「但是不會，我們要相信！」張文綺也在趙孟姿抽捧花人選中，「我滿緊張的，不知道會不會是我，會期待（抽中）是什麼樣的感覺。」