金門棒球公益回饋計劃 全壘打王林安可現身指導球員球技
金門棒球公益回饋計劃 全壘打王林安可現身指導球員球技
記者蔡若喬/金門報導
calendar_today2020-12-12 19:00:00
金酒公司為回饋在地棒球，特別與長期合作夥伴「中華職棒-統一獅」，於今(12)日在金門縣壘球場舉辦金門地區棒球公益回饋計劃，現場除捐贈40萬元棒球器材給地方球隊，還邀請新科中職新科全壘打王林安可及統一獅投手劉軒荅到場指導，受小球員們熱情歡迎。
這場由金門酒廠主辦的「地區棒球公益回饋計劃」，12日在金門縣壘球場登場，現場包含中正國小、金寧中小學、金城國中、金門農工等校隊與社團單位，獲贈球棒、手套、棒球等價值40萬元的棒球器材。參與棒球公益回饋活動的90名小球員看到中職「偶像」，新科全壘打王林安可及統投手劉軒荅都十分興奮，紛紛拿出帽子、球或手套索取簽名。
林安可表示，人生第一次到金門很開心，能夠在球季休兵期間到金門做棒球回饋大使，是一件很榮耀的事情。希望在後活動外的時間可以到金門當地走走，看一下金門戰地風情。金酒公司指出，近期從一些賽事中，就可以看出金門的棒球發展開始獲得正面的迴響，從黑豹旗、玉山盃賽事等，到金門地區的太武盃賽事，證明棒球在金門當地已經被重視與期待，而未來的棒球公益回饋將會持續進行下去，讓金門地區的棒球活動更加蓬勃發展。