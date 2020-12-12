P聯盟／夢想家再升級 新洋將希克斯明抵台

福爾摩沙台新夢想家球團今日宣佈第三位洋將史蒂芬・希克斯（Stephan Hicks）正式加盟。Hicks擁有優異的速度、得分效率以及豐富的職業賽場經驗，他曾於NBA G聯盟征戰過五個賽季，也曾至中國挑戰中國全國男子籃球聯賽（NBL），期待他的加入能夠強化球隊得分效率，提升整體戰力。

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Stephan Hicks現年28歲，身高6呎6吋（約198公分），體重98公斤，畢業於NCAA一級學校加州州立大學北嶺分校後，他即於NBA G聯盟韋恩堡瘋蟻隊開啟職業生涯，並連續征戰四個賽季。2019年他前往中國挑戰NBL，加入安徽莆田興發隊，出賽24場，繳出場均37.8分、9.2籃板、3.8助攻的亮眼表現，其中投籃命中率更高達六成。2019-20球季他再度回到瘋蟻隊，場均得分14.6分、6.5籃板，三分球命中率四成七，得分表現穩定。

總教練Kyle Julius表示，很高興Hicks即將加入球隊，在過去於NBA G聯盟的三個賽季中，他的進攻效率是聯盟排名前百分之十二，「他的打球的方式符合球隊的風格，希望他的加入能夠提升我們的速度與敏捷性，讓進攻方式更加多元。」

對於來到台灣打球，Stephan Hicks特別提到，他真的非常興奮能夠加入台新夢想家，雖然這將是他首度來台打球，不過他先前有在網站上看了許多台灣球賽的比賽轉播與精華影片，「從影片中可以感受到球迷們的熱情，很榮幸也很期待有這個機會可以在這麼棒的氣氛中享受比賽！」

Stephan Hicks將於明（13）日抵台，而後他將會遵循政府規定進行14日居家檢疫，最快可於明年1月3日的客場賽事中亮相。更多資訊請球迷鎖定台新夢想家官方粉絲團。