淋大雨衝「客人家修電腦」！師傅一到場臉慘綠：怎麼收錢
淋大雨衝「客人家修電腦」！師傅一到場臉慘綠：怎麼收錢
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-12 23:13:13
客戶家中電器、電腦等用品出現故障時，不少師傅都會提供到府進行維修服務。不過，就有網友指出，自己在大雨天從五股跑到汐止，就為了到客戶家修理電腦，然而他一到場，卻臉綠直喊「怎麼收錢呀」。
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，其於內文中感嘆「現在幫客人修電腦也不容易」，他表示自己在大雨天，從五股跑到汐止，幫客人修理電腦。然而他一到場開始檢查，才發現只是電源沒插而已，讓他無奈直呼「怎麼收錢呀」。貼文曝光後，隨即引來不少網友建議收個「車馬費」不過份，「收個車馬費$300，收太高客戶會跑掉了！」「還是要收錢！都大老遠跑去了，如果師傅說不用，客人自己也是要付錢呀」、「車馬費3～500開下去就對了」、「實話實說，就收實際車馬費，我想對方會接受的」、「幫他整線，也算工資～500-800都合理」。留言中還有過來人分享經驗，「我家門鈴之前裝電視台忘記插上，叫人來修理，插電上去收500」、「我有遇過，就接觸不良，剛好5月梅雨季，因為是由店家組裝，說不用錢，自己不好意思硬塞300給他」、「以前在當電信客服時，客戶曾抱怨電腦無法開機是因為網路中毒」。（編輯：陳雅雲）