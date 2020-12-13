30歲老闆狂徵人！員工做1天就嚇跑 內行一看揭致命關鍵
30歲老闆狂徵人！員工做1天就嚇跑 內行一看揭致命關鍵
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-13 11:07:47
今年受到新冠肺炎的影響，雖然台灣疫情沒有國外如此嚴峻，但也衝擊到不少行業，許多人被裁員、資遣，於是趕緊找尋下一份工作維生，不過，近日卻有一名傳產公司的負責人，表示自己才30歲，因為老員工離職想要重新招募人才，但卻有許多人才來做一天就喊離職，讓他氣炸發文，貼文引發熱議。
原PO在Dcard貼文指出「我是一個30歲初的傳產公司負責人，今年受到疫情影響許多產業，造成很多行業大裁員，尤其基層流動率大，這我都了解，但最近開放招聘新人才時，才發現求職的人真的什麼都有」。「應徵方式都說信箱投履歷，一堆打電話或者找上門詢問的，還有打來問我們是做什麼的，面試前都不用先做好功課嗎？一堆老一輩的都說自己很厲害很有經驗，結果來做一天隔天就說不做了，重點是還不是致電來說要離職，是直接人間蒸發，還有消失之後，過幾天還打來說要拿那一兩天的薪資，現在的人都是爛草莓嗎？真的是各種傻眼」。
原PO也透露工作內容就是「一般作業員組裝和機台清理，周一到周五，每天八小時不加班，見紅就放，薪資25K左右未加三節年終，基本上有手的都可以做。」貼文一出，網友紛紛一面倒不站在老闆立場「25K還敢這麼大聲...扣完勞健保只剩下23K啊大哥」、「求職者固然很可能不OK，但招募的人假如已成常態，不先從自己公司檢討起」、「如果一個就算了，一堆人的話公司要檢討...」、「之前待過一間公司，一年多走了快30人，公司沒想過檢討自己」、「25K講難聽點外面隨便找都有超過這薪資還更輕鬆的工作，光看你說話語氣就知道...公司也有問題」、「我朋友端盤子都30K了...公司流動率高公司也要檢討啦」。（編輯：張嘉哲）