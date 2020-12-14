刷完牙不漱口效果更佳？牙醫證實「沒有錯」　提潔牙建議

牙齒是我們一輩子的好朋友，無論活到幾歲，都需要靠牙齒來咀嚼食物，雖然，即便牙齒蛀光還能植牙，但若能鞏固好健康牙齒，誰又想花大錢整牙呢？而近日有傳聞「刷牙後不用漱口，只需吐掉泡沫即可？」對此，悅庭牙醫診所院長曹皓崴醫師證實，此說法「沒有錯」，他也提供了一些「潔牙建議」給民眾。

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曹皓崴醫師在臉書粉專《打開嘴巴說亮話 曹皓崴醫師》中表示，自己之前曾寫過一篇文章告訴大家，牙膏只要擠豌豆般的大小就好，之後陸續有朋友私訊問他「刷牙後到底要不要漱口？」他解釋，這個問題對許多人來說可能違反一般生活習慣，但的確有一派說法，認為刷牙後不用漱口，只要吐掉泡沫就好，因為大部分牙膏成分含氟，氟可以強化琺瑯質、有效預防細菌侵蝕；也有另一派說法認為，牙膏停留在嘴巴裡可能會中毒，他坦言「其實兩種說法都沒有錯。」

曹皓崴醫師進一步指出，牙膏含氟量超過1000ppm的確能有效預防蛀牙，因此，此派支持者認為刷牙後吐掉泡沫就好，因為氟停留在口中越久，發揮效果越好，如果真的不能接受牙膏味道或是澀感的人，可以半小時之後再漱口，或是用「含氟漱口水」取代自來水。反觀，另一種說法則建議，刷牙後還是要好好漱口，他們認為，讓牙膏長期停留在口中，氟化物在口水分泌的環境下不一定有效，恐怕還會連一些化學成分也一起吞下肚，尤其是常常被當作殺菌劑的三氯沙，目前它對健康影響的研究還不明確。



▲「刷牙後不用漱口，只需吐掉泡沫即可？」對此，悅庭牙醫診所院長曹皓崴醫師證實，此說法「沒有錯」。（示意圖／取自pixabay）

曹皓崴醫師提醒，要讓氟停留在口中，最好先確認你的牙膏中有沒有奇奇怪怪的化學成分也跟著殘留口腔，甚至吞下肚。但老實說，牙膏除非自己做，不然要完全天然幾乎不可能，畢竟一條牙膏通常可以放到兩年，通常會添加「防腐劑」，且標榜刷一刷就能出現大量泡泡，通常會含有「發泡劑」，再者，放久不會乾掉或是變質，可能有「延長保濕和香氣的化學物質」，雖然這些化學物質含量不多，但長期下來對身體是否有害就很難說了。





因此，曹皓崴醫師建議，除非可以找到讓你安心的牙膏，不然沒有必要承擔這些健康風險。因為不管如何，刷牙這件事最重要的還是 清潔本身，去除齒間汙垢與食物殘渣，牙膏只是其次，沒有一款牙膏可以徹底解決你的口腔疾病。他並直言，「雖然很老掉牙，但我還是必須說，好好清潔，至少早晚一次並搭配牙線清潔，才是達到預防蛀牙最安全與可靠的方法。至於氟，可以請診所醫師在專業操作下 塗氟，會比牙膏劑量中的氟化物更有效，且更安全。」（編輯：許苡晴）