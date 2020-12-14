海邊撿龍涎香嗨翻！她拿針一戳「秒變火球」　超慘下場曝

雖然曾聽聞不少人因為在海邊撿到「龍涎香」，因此一夜致富的新聞，但若在海灘上看見不明物體，最好還是不要亂撿！英國就有一對母女日前在海灘上發現了一個土黃色的不明物體，看起來像是「化石」，倆人以為撿到寶，馬上將其帶回家並PO上網分享，豈料她用針一戳，該物體竟冒煙狂燒，原來這是一個「第二次世界大戰留下來的手榴彈」。

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綜合外媒報導，38歲的茱蒂（Jodie Crews）和8歲的女兒伊莎貝拉（Isabella）日前帶著愛犬到肯特郡（Kent）海灘散步時，發現了一個很像「化石」的東西，隨即將它帶回家，但因為母女倆並不知道這是什麼，便將它拍下並PO上考古社團中，網友們紛紛猜測這應該是價值連城的鯨魚嘔吐物「龍涎香」，便建議她們拿熱針戳戳看，「驗貨」一下，豈料一刺完，該物體竟然就燃燒成一團火球。

▲茱蒂（Jodie Crews）在臉書PO出該不明物體。（圖／翻攝自Facebook Jodie Crews）

所幸該事件並無造成人員傷亡，茱蒂事後對此心有餘悸，也表示還好女兒很勇敢，馬上跑到安全的地方找人協助。她也在自己的臉書發文，感謝老天沒讓炸彈爆炸，朋友們得知後，也紛紛告誡她「再也不要從海灘上撿東西了」。（編輯：郭佩蓉）