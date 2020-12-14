台酒今年稅前盈餘有望超標衝86億　年終獎金上看4.4個月

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對於今年台酒獲利表現，丁彥哲表示財政部設定今年台酒稅前盈餘目標78.03億元，至今年11月底已達81.21億元，初步已達成財政部設定的年度目標。但丁彥哲也指出，為超盈餘10%，全年稅前盈餘必須達到86億元，因此12月還要再創造5億元左右的稅前盈餘，就目前經營狀況觀察應該沒問題，他也對台酒今年達成績效及考成目標很有信心，年終獎金發放最高4.4個月，「應該沒有問題」。
丁彥哲說，今年因整個大環境問題，尤其菸品市場自菸捐、菸稅調高後，菸品市場慢慢在衰退，加上一些新興菸品的誕生，因此現在不只強調盈餘，更關注市占率，即便大環境衰退，但若市占也衰退那就是努力不夠。此外，過去做很多營收，但盈餘有限，這也不是正常事業經營方式，今年至年底台酒公司營收不會比去年高，但毛利率會比去年好，主要就是透過管理、行銷面，整個公司管理把該有的利潤都提高，包括針對不必要的人力費用、物流支出等進行總體檢。
至於各類產品哪個市占最高？他說目前仍是啤酒類，尤其是台灣啤酒系列市占逾57%，當然，一方面除固守基本盤之外，對於流失的市場也想辦透過如行銷方式、多元產品及客制化產品等方式拉回來。
他也提到，上半年受疫情影響，「宅經濟」誕生及養生觀念的提升，泡麵及保健食品賣比較好，7、8月報復性旅遊酒類有慢慢回穩，在海外市場部分，台酒在歐洲威士忌有小幅成長，在美國水果啤酒也有成長，泡麵也進軍東南亞市場了。
此外，配合明年1月1日起實施的「豬肉及豬可食部位原料之原產地標示」政策，台酒公司旗下使用豬肉的原料產品，自12月10日起陸續提前完成「包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示」規定。丁彥哲說，12月15日之後出產的都要求包裝上要清楚寫上產地。
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