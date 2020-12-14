特企／「豐邑風禾」熱銷五成　慶開工做公益

「脫北者」新樂園，是桃園2020年的新稱號！在桃園，六成遷入人口都來自雙北！這股移居桃園的風潮，也讓台中知名建商豐邑機構看好，北上前進中路重劃區，而初試啼聲的作品「豐邑風禾」未受疫情影響，迅速熱銷五成，當中四位已購客有一位就從雙北移居！為回饋民眾支持，豐邑機構攜手創意家行銷，特別在今日(12/12)公開動土的重要時刻，在桃園市副市長高安邦的見證下，捐贈10萬元公益金予桃園在地弱勢團體「心燈啟智教養院」，並舉辦熱鬧溫馨的公益園遊會，期盼歲末年終號召更多企業團體伸出援手，一起創造更多幸福家園。

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秉持「擇好地、蓋好房」的原則，豐邑機構每座建築幾乎都是城市地王指標，這次進軍桃園，就是看好桃園未來無限潛力。根據內政部統計，桃園近六年淨遷入人口約15萬人，其中雙北來元居冠，高達六成，今年前十月甚至衝到93%！除了人口紅利爆發，豐邑機構看準桃園是全台唯一有空港、高鐵、與捷運的都會區，且是全台最大的工業科技城市，豐邑機構總經理邱崇喆認為：「桃園『人口、交通、產業、建設』等四大引擎都到位，房市前景絕對看好！」不過桃園房價所得比低於全台平均、購屋負擔低，因此對住宅品質會更要求，而重劃區比較容易做到完善的整體規劃，尤其是桃園區綠覆率第一的「中路重劃區」，這是豐邑機構在此選地的重要原因之一。

同樣被綠地環境深深吸引、而選擇「脫北」購買「豐邑風禾」的內湖人胡先生，因為新婚、同時準備生子，但沒想到捧著「鐵飯碗」在公家機關工作，竟然選在桃園買房！精打細算的他，三房44坪、面對超過萬坪「風禾公園」的首排，總價不到2千萬元，是內湖同類型房價的1/3，而且該案離南桃園交流道很近，通勤台北順暢時開車僅半小時，讓胡先生欣然決定當個「脫北者」。另外，「豐邑風禾」領先大桃園建案，率先導入豐邑機構旗下「喜來登飯店級物業服務」，未來每位物管人員皆會接受專業飯店培訓，讓住戶真正體驗「回家就像出國住飯店」的奢華禮遇。另外，日前(12/10)發生今年全台最大地震，也讓民眾再次關注建物抗震安全，創意家行銷專案經理林世偉強調：「豐邑風禾」的結構系統採方正的矩形規劃，地震時建築較不會扭轉、安全性較高，並採用豐邑機構獨有建造手法『主筋不在一樓搭接』，可降低地震時的結構損壞風險。





而首次替豐邑機構代銷的創意家行銷，認為目前政府頻繁出手「打炒房」，對北台灣的房市其實影響有限。「創意家的客戶有七成都是自住需求，置產也多是長期投資規劃，」創意家行銷董事長王明正分析，這次政府出手目的是讓短期炒作的惡質投資客出局，也避免不良建商惡意囤房，只要法規謹慎訂定保障大眾利益，相信對房市會有正向作用。另外，王明正也看好2021年房況，創意家行銷第一季推案量預估10案、總銷182億元，比今年同期增加近二成！更跨縣市往新竹和台南代銷，尤其後者的國泰三井合作案，目前籌備中就獲得高度關注。

至於潛銷期就有五成好佳績的「豐邑風禾」，12月12日正式公開的這天，特別邀請未來住戶和桃園市副市長高安邦一同執金鏟動土，也安排經常獲邀兩岸身障文化巡迴演出的桃園「心燈啟智教養院－燈太鼓隊」，由可愛又認真的心燈憨兒為儀式隆重開場。而獲得公益金10萬元的心燈啟智教養院院長李榮崇，有感今年疫情影響社會捐款大量減少，所以非常感謝豐邑機構和創意家行銷在歲末送暖，給憨兒們表演的成就感和實質的支持，也希望此舉能拋磚引玉帶動更多企業給予更多社福團體幫助。