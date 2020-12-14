婆婆搶抱寶寶不惜偷捏！媳婦怒「開大招」反擊 全場狂讚
婆婆搶抱寶寶不惜偷捏！媳婦怒「開大招」反擊 全場狂讚
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-14 18:54:00
婚後的婆媳問題，一直以來都是不少家庭面臨的巨大困難。近日，就有女網友抱怨，婆婆自從寶寶出醫院回家的那一刻開始，就進化成「搶嬰怪」，即使寶寶在睡覺，也會故意吵醒，讓她相當難受，沒想到她想出一大妙招，讓婆婆不再吵孩子睡覺，貼文也引起網友關注。
原PO在《靠北婆婆2.0》表示，婆婆時常想搶抱家中的寶寶，若是發現在睡覺，就偷捏把他弄醒，打斷孩子睡眠。當親戚造訪時，婆婆也總是第一個衝進房間，把寶寶抱出來炫耀，嚇得寶寶嚎啕大哭，哭聲不停時就丟還給她，等寶寶穩定後又再搶過去抱，但這也讓寶寶重複哭鬧又睡不好，原PO也忍不住大嘆心累。受不了的原PO決定反擊，直接將寶寶哭到聲嘶力竭的聲音錄下來，整整一個禮拜在半夜或凌晨，走到婆婆房間門口把錄音放到最大聲，瞬間嚇醒睡夢中的婆婆，從此之後，婆婆再也不敢在寶寶睡覺時來吵他，還給母子寧靜的生活，原PO霸氣直呼，「你吵我小孩睡覺我就來吵你」。許多網友也紛紛回應，「好厲害的反擊」、「原PO也是相當大膽欸」、「公婆有問題，妳比他們更有問題就贏了」、「這效果顯著了啦」、「婆婆這樣對寶寶的方式，真的很母湯欸」、「怎麼把小孩當作炫耀的工具」、「又是個沒有老公的故事」、「這招真的漂亮，多虧原PO能想的出來」。（編輯：許智超）