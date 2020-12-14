舉重／禁賽中遞補倫敦奧運金牌 許淑淨再拿百萬國光獎金
舉重／禁賽中遞補倫敦奧運金牌 許淑淨再拿百萬國光獎金
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-12-14 18:08:21
曾爆出禁藥風波的我國舉重名將許淑淨，今(14)日收到2012年倫敦奧運遞補金牌正式通知，根據我國「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」，國家將補給她362.6萬差額。
2015年國光獎金的金牌獎金從1200萬提高為2000萬台幣，為史上最高，終身月領也從每月7.5萬上漲為12.5萬，許淑淨選擇月領。體育署競技組組長洪志昌今天受訪表示，銀牌和金牌的國光獎金差額3.7萬，從101年11月開始到本月，共要補98個月、362.2萬元給許淑淨。
許淑淨原是2012年倫敦奧運女子53公斤級銀牌，後因奪金的哈薩克趙常玲藥檢未過，因此遞補，不過2016年國際舉重總會(IWF)宣布趙常玲重驗仍未過關，等了4年，今天國際奧會(IOC)才正式通知中華奧會遞補。現年29歲的許淑淨在2018年雅加達亞運前宣布退役，不過2019年3月傳出使用禁藥，她發表聲明致歉，但不用繳回2012年倫敦奧運和2016年里約奧運兩面金牌，將禁賽到明年1月，許淑淨目前仍就讀國體大運動教練研究所博士班。