YouTube剛恢復！他看中天「直播現況」嚇瘋：戰鬥力十足
YouTube剛恢復！他看中天「直播現況」嚇瘋：戰鬥力十足
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-14 22:40:15
Google於14日晚間出現大當機，部分使用者也無法開啟Google play、Google mail等軟體，就連網路影音平台YouTube也出現「猴子修理工」的畫面，直至約晚間8時30分後，才有網友陸續回報Google相關服務恢復正常，但官方並未說明此次大規模當機的造成原因及影響範圍。然而，就有網友指出，YouTube才剛恢復不久，他點開中天YouTube頻道，一看直播現況讓他驚嘆直呼「這是什麼魅力」。
中天新聞台歷經換照申請失敗、假處分遭駁回後，於11日晚間11時59分確定證照到期。而中天新聞台原本所屬的52頻道執照，目前NCC與地方政府仍在審理各家業者所提出的頻道變更計畫，現階段暫以「跳頻」方式處理，中天新聞台也將轉戰網路平台發展，目前頻道已有超過215萬人訂閱。對此，就有網友於PTT八卦板上發文，表示14日晚間YouTube出現大當機後，中天直播區人數一度下降許多，但當YouTube才剛修好不到5分鐘，直播人數就衝到7萬多人，「應該可以再上去，一堆人抖內！天阿，這是什麼魅力」，這也讓原PO好奇發問「中天的觀眾有多鐵？？」
貼文一曝光後，隨即引來許多鄉民熱議，「7.6萬了，戰鬥力還在提升！」、「轉yt女主播感覺活潑多了」、「老實說，轉型後活潑很多...」、「聊天室跑太快了根本看不清」、「人數一直往上，戰鬥力十足欸哈哈」、「同時線上10萬人耶，這如果搞置入會爆賺耶」；但也有網友直言，「一個月後再來看看」、「一個月以後還是這樣再叫我」、「好賺歸好賺，但還是養不起全部的人」。中天新聞台證照到期後，隨即轉戰網路平台發展，而國家通訊傳播委員會（NCC）先前研擬《網際網路視聽服務管理法》，被外界質疑是否將管制網路言論自由。NCC也回應，網際網路是自由、開放、創新，不可能以戒嚴方式管制，該草案也未涉及言論審查。另外，NCC委外辦理與《數位通訊傳播法》相關座談會，亦受外界質疑是否有意管制網路言論，NCC也駁斥「該座談會按照既定時程規劃，對外收集意見，請外界勿作過多揣測。」（編輯：陳雅雲）