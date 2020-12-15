特企／來自幸福首都的美味　嘉義市食品強調天然無添加

2020台北國際食品展即將於12月17日至12月20日在台北南港展覽館一館登場，甫以黑馬之姿勇奪幸福城市第一名的嘉義市，推出「來自幸福首都的美味」，嘉義市採越在地、越國際策略，以天然無添加的最高標準，集結八家深具在地特色之食品業者聯盟打國際盃，包括許家班糕餅舖「冰鎮綠豆糕諸寶盒」、奮起福「黃金山葵米磚禮盒」，渼橘客研發「新鮮水果優格」等，不僅強調原料來自友善耕作，更能透過科技保留食材天然滋味，享受美食的同時，更能感受到來自土地的幸福溫度。

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嘉義市勇媽市長黃敏惠表示，嘉義市位於北回歸線上，天氣溫暖宜人，所生產的農作物質精量多，嘉義市以雲嘉南區最優質的產地做後盾，以集散地的消費型城市平台，展現出天然美味的食品，並研發創新獨特的風味美食，「以最好的食材，做出最具特色的料理」，要讓參展民眾感受到來自幸福首都的美好滋味。這次配合台北國際食品展，以在地、天然、健康為主軸，精選8家業者代表嘉義市參展，希望將嘉義市的幸福品牌推展出去。

本次嘉市好店館展出相當多優質的伴手禮，像是網路團購熱銷美食-小夫妻拌麵，用天然食材、百分之百非油炸及植物油製造而成，拌麵禮盒內包含5種口味，相當值得一試。蘋果莊園冰品系列禮盒，堅持不加水以及零化學添加，深受大人小孩喜愛，同時利用「台灣特有種」生物圖騰為包裝，深具台灣特色。傳承一甲子的林聰明沙鍋魚頭，為嘉義市獨特口味，近幾年已成為到嘉義市必吃的一項美食，2019年也登上Netflix世界小吃節目，沙鍋魚頭禮盒讓您在家也可享嘉義美味。除此之外，嘉義阿里山的優質青梅粹取煉製的梅果上紅丸，推出的梅之粹禮盒不可錯過，最後，北門森鐵故事館所帶的桃城太平餅禮盒，歷史典故源自於清朝發生於嘉義的守城之役，糧空又無外援時，軍民搗龍眼核充飢盼早日太平，故取同名為「太平餅」，食材內餡採用知名的台南東山煙燻龍眼，搭配加州核桃，中西結合而成的桂圓核桃酥。





嘉義市政府建設處表示，展期四天都將有試吃體驗活動，誠摯邀請買家及民眾前往2020台北國際食品展嘉市好店館(攤位號碼：M0804)體驗，同時嘉義市管樂節也將於12月18開始，歡迎大家來「嘉」，體驗嘉義市文化節慶。