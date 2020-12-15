美軍入駐高雄港、清泉崗？呂秀蓮提警告：共軍虎視眈眈

我是廣告 請繼續往下閱讀
呂秀蓮指出，美國過去以世界警察自居，以維持全球霸權。但川普總統不願當警察，只想當國際「保全」，因此凡需要美國保護的國家，通通要付保護費。她說，自1979年美台斷交以來，41年間美國先後對台軍售103次，但川普總統任期內就批售11次，總價超過台幣5480億，「被列為全球軍火客戶第一名，絕不代表台灣很有錢，而是台灣已處在全球最危險的戰爭邊緣。」
她分析，美台軍售的關鍵因素不外乎：（一）國際及兩岸情勢；（二）美國歷任總統的對華與對台政策；（三）台灣朝野的統獨意識。然而，「美方開價，我方照單全收，但總統府與外交部對於華府的任何宣示，一律表達感謝，再感謝。」
她透露，值得注意的是，購買軍事武器並非一手給錢、另手交貨，目前購入的軍火，預估最快也要5到7年後才能交貨，「以F-16戰機為例，我方早在1980年代就申購，直到1992年美國才批准售台150架F-16戰機，1997年才拿到第一批戰機。」不僅如此，「其實這回我們想要F-35最先進戰機，但美方只願給F-16V改良式戰機。」可見美國批准軍售，未必保得了台灣。
呂秀蓮指出，況且為因應今年共機高頻侵擾，我方已派出空軍2792架次，海上偵巡兵力7531艘次，執行偵蒐、驅離，空軍因此耗費255億元，海勤亦增加57億。「很顯然，共軍已對台灣進行國防資源的『消耗戰』。」
她說，美國並未放縱中共軍事行動，而是跟共軍亦步亦趨，如影隨形。根據中國軍方統計，美國在2020這一年度，上半年也出動3千架次的不同軍機，以及60餘艘次各型航母和軍艦巡弋南海。
她認為，共軍明目張膽的行動，意在否定海峽中線，並重劃南海防空識別區；共軍飛越海峽中線頻率增高，造成「台灣海峽為中國內海」的事實。「共軍正在積極執行『灰色戰略』，兩岸雖未正式開戰，實已進入準戰爭階段。」
呂秀蓮強調，「川普政府的國防部長及國安顧問等高官，在誇讚台灣的同時，往往會貼上一個標籤：台灣戰略地位重要，民主好棒棒，應該打造台灣成為『刺蝟』、『豪豬』或銅牆鐵壁般的『軍事堡壘』。但民主前輩所追求的台灣應該是和平美麗島，絕非砲聲連連的軍艦島吧？」
她指出，更有甚者，「今年AIT處長在台灣的媒體曝光率僅次於行政院院長。美國軍艦出沒台灣周遭，高雄港、清泉崗會否入駐美國軍隊？國人或許不在乎，人民解放軍可是虎視眈眈。
她主張，越來越接近戰爭邊緣的台灣，還要容忍「國防不透明，國安總統一肩扛」的鴕鳥或溫水煮青蛙戰略嗎？還要繼續仇中，升高敵意與危機嗎？不能親美友中及日韓，以預防戰爭，投資和平嗎？籲國人共同思考。
美麗島或軍艦島？ 「時代雜誌」（Time）最新一期的封面用紅色X打在2020字面上，標示今年是最壞的年度。然而這個庚子歹年冬，恰是台灣的豐收年。 一因美中貿易戰，直接受惠了台商，二因全球新冠疫情蔓延，唯獨台灣安然無恙。近日蔡英文總統因而...
由呂秀蓮發佈於 2020年12月14日 星期一
新聞來源為Newtalk 新頭殼