華航新塗裝引議 時代力量諷：台灣意象介於有跟沒有之間
華航新塗裝引議 時代力量諷：台灣意象介於有跟沒有之間
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-15 16:12:57
中華航空公司日前公佈全新交機的波音777F貨機塗裝，將China Airlines字樣移到機尾且縮小，而曝光的全新主視覺則是在機身上「CARGO」字樣的C裡，包藏著留白的台灣地圖。新出爐的設計引發外界討論，對此，時代力量今（15）日在臉書發文質疑華航，「母親的名叫台灣，Taiwan甘是彼難聽？」更批評華航「一再讓國人失望」，無奈感慨「機身放上Taiwan真的有這麼困難嗎？」
時代力量在臉書發文，送一句話給華航：「母親的名叫台灣，Taiwan甘是彼難聽？」對於華航的新視覺設計，時代力量質疑，「修但幾勒！Taiwan呢？怎麼沒看到Taiwan字樣？定眼一看，原來CARGO的C裡面藏了一個台灣圖案」。時代力量隨後對華航提出3問：1.台灣圖案被包在大大的C裡面，這樣的台灣，具有國際辨識度嗎？國外旅客能辨別這個圖案是台灣嗎？
2.說好的台灣意象介於有跟沒有之間，華航在修改機身塗裝這件事，究竟還要繼續「閉門造機」多久？華航為何抗拒跟全民溝通？
3.在全民引頸期盼之下，這就是你們能做到最好的塗裝了嗎？改一次罵一次，何時華航才願意正視全民的心聲？
時代力量指出，「華航機身每一次的塗裝修改都所費不貲，遺憾的是，華航明明知道全民期待的是一個能夠高度彰顯台灣意象的設計，卻一再讓國人失望。我們想請問華航，在機身放上Taiwan真的有這麼困難嗎？」
時代力量最後呼籲，「請交通部和華航拿出誠意，不要再敷衍了事，正視台灣人民的心聲，做出大方彰顯台灣意象、能清楚識別為台灣的機身設計，對世界大聲說出台灣的名字，全體國人都會支持」。（編輯：倪浩軒）