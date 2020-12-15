只去傳統眼鏡行配眼鏡！他分析「神優勢」爆推 全場狂讚
只去傳統眼鏡行配眼鏡！他分析「神優勢」爆推 全場狂讚
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-15 22:16:33
「近視」和「遠視」都是常見的眼睛問題，許多人因此而需要配戴眼鏡。對此，就有網友表示，比起現在百貨公司裡的快速配鏡，他還是喜歡傳統眼鏡店，因為傳統眼鏡店比較有配鏡品質，店員還會關心他的眼睛狀況，他也忍不住問「大家現在還會去傳統眼鏡行嗎？」貼文也引起討論。
原PO在《PTT》指出，從小就跟著家人到社區附近的眼鏡行配眼鏡，而且國中去配時，當時的店員還會關心他要把眼睛照顧好，讓他越來越喜歡，傳統眼鏡店的配鏡品質，以及人員專業度，因此比起現在百貨內的快速配鏡，他還是比較愛傳統的眼鏡店。「有種裡面店員就像家裡叔伯阿姨，從小看我到大一樣，會完整提供服務的感覺」，原PO也在今天去洗眼鏡的時候突然好奇，其他人傾向哪一種店，「有點好奇現在的趨勢哈！」
大部分網友都認為，「比較相信傳統的技術，之前配快速的沒給我量瞳距，戴起來超暈」、「我也都去傳統的」、「近視、老花，需要專業度當然是去傳統眼鏡行」、「我都是去找傳統的老牌名店，有些店已經做出口碑，有工匠精神的那種很仔細」，但還是有人大推新型眼鏡行，「雖然要等幾個小時，但營運方式創新，品質也很好阿」。不過，也有網友推薦一個方法，雖然傳統眼鏡行的鏡框比較老氣，但可以去專業驗光博士診所驗光，再拿資料到老牌眼鏡行配鏡片，「我都是去外面買好看的框，再去老牌眼鏡行配好的鏡片」、「工作用的會去傳統的配，平常低配就去快速取的」、「可以去新型眼鏡行買框，再去傳統眼鏡行配」。（編輯：許智超）