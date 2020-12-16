NBA／三球和Curry單挑誰贏？球爹：我兒子！別問蠢問題！
NBA／三球和Curry單挑誰贏？球爹：我兒子！別問蠢問題！
運動中心/綜合報導
calendar_today2020-12-16 10:12:24
「球爹」LaVar Ball的大嘴巴似乎不會有消停的一天，今天面對媒體的採訪，他理直氣壯的表示「球三弟」LaMelo Ball將可以在一對一的情況下，打敗聯盟2屆MVP得主Stephen Curry，原因是前者身高比較高。
LaVar Ball帶出了兩位選秀首輪前三順位的兒子，培養一名球員的能力確實相當出色，然而他過去一直以狂妄發言的形象出現在螢光幕前，也讓自己看起來就像是聯盟的大反派。然而他卻似乎相當享受這種感覺，今天面對媒體的問題再度語出驚人，「停止問這種問題吧，當然是LaMelo！Steph太矮了，他大概只有6呎3吋或6呎2吋。LaMelo比他高，臂展也比他還長。」
LaMelo Ball身高為203公分，屬於高控球，身體天賦驚人，這也是為什麼他會成為探花的原因。而Curry則僅有191公分，在這方面確實相形見拙。不過Curry目前已經拿下過3座冠軍，而且幾乎鐵定是未來名人堂成員，而且被譽為是史上第一射手。過去他也和許多身高比他高、身材比他好的球員對位過、而不居下風。未來兩人也將會在球場上交手，球爹這次的發言，或許又給自己兒子帶來許多麻煩了吧。