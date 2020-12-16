蔣尚義回歸中芯國際引爆「內部矛盾」　CEO梁孟松請辭

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蔣尚義回歸中芯國際引爆「內部矛盾」　CEO梁孟松請辭

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-12-16 10:35:52

中芯國際
▲中芯國際董事會、股東會通過提名前台積電營運長蔣尚義擔任副董事長、執行董事，引發中芯內部另一位曾經擔任台積電研發研發長的梁孟松的不滿。（圖／翻攝自CXTech）
中國媒體報導，中芯國際董事長周子學邀情前台積電營運長蔣尚義「回鍋」，擔任副董事長的職務，但此人事異動卻引發現任中芯聯合執行長梁孟松的不滿，憤而在昨（15）日的臨時董事會上提出書面辭呈。同時，根據中芯國際發出的公告，臨時董事會已經通過委任副董事長、執行董事的議案，而梁孟松在表決過程中無理由對議案投了棄權票。
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據中國上海《第一財經》報導，蔣尚義離開台積電後，於2016年首次進入中芯擔任獨董，後2019年擔任武漢弘芯執行長。 中芯國際昨（15）日晚間宣佈，蔣尚義獲委任為中芯國際董事會副董事長、第二類執行董事及戰略委員會成員，其任期自2020年12月15日起至2021年股東週年大會為止。同時，蔣尚義將有權根據聘用合約獲得年度固定現金酬金67萬美元及年度激勵。
中芯國際聯合首席執行官梁孟松在書面辭呈中表示，對蔣尚義「回鍋」一事毫無所悉，感到已經不再被尊重與不被信任。辭呈中梁孟松寫道，自己從2017年被任為聯合首席執行官，1000多天以來幾乎從未休假，這段期間盡力完成了從28nm到7nm，共五個世代的技術開發。

同樣曾經於台積電內任職的梁孟松表示，自己到中國大陸本來就不是為了謀取高官厚祿，只是單純的想為大陸的高端積體電路盡一份心力。然而，上星期三（9）梁孟松才接獲董事長電話告知：蔣先生即將出任公司副董事長一職。對此，連孟松感到十分錯愕與不解，因為他事前對此事毫無所悉。

梁孟松難過表示，感覺到公司不再需要自己為前景打鬥，可以暫時安心的休息片刻。在董事會、股東會通過蔣尚義的提名後，正式提出辭呈。他強調，公司應該對我這三年多的貢獻給予全面公正的評價，而我應有接受和申訴的權利。

中芯國際的公告顯示，董事會表決通過關於委任副董事長、執行董事的議案，其中董事梁孟松無理由投棄權票。今（16）日上午，中芯國際再次發布公告，表示公司已知悉梁孟松博士其有條件辭任的意願，中芯正在積極與梁博士核實其真實辭任之意願。
中芯國際高層人事異動引發內部矛盾的消息傳出，16日上午中心在香港交易所發布公告，今日上午9時4分起暫時停牌，同時中國股市A股下跌幅度超過4%，至上午10時左右大跌至9.69%。
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