因應敵情威脅劇增 海軍：塔江艦2023年前增產3艘變6艘
因應敵情威脅劇增 海軍：塔江艦2023年前增產3艘變6艘
記者林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-12-16 11:11:40
海軍首艘沱江級飛彈巡邏艦「塔江艦」昨日在宜蘭龍德造船廠下水，總統蔡英文親臨現場主持典禮，見證國艦國造的最新進度，隨後她也在臉書上，提到同款艦預計在2023年底將完成6艘，不過卻被發現國軍原訂計劃是2025年完成3艘，如今腳步加快，引起討論。對此，海軍司令部也做出回應。
根據國防部預算書中規劃，海軍預計在2017年至2025年籌獲「高效能艦艇後續艦」3艘，預算計劃144億3444萬7000元。不過，身為三軍統帥的總統蔡英文，15日在出席首艘沱江級新艦的命名及下水典禮後，在臉書上指稱，「塔江艦」是獲得得國際好評的沱江級巡防艦升級版，延續雙船體的設計，速度快、戰力強，配備有先進電戰、偵搜系統，以及強力的雄二、雄三反艦飛彈，能夠攔截或打擊主力敵艦。同款艦預計到2023年底將完成6艘。針對艦艇數量增至6艘，並縮短時程為2年一事，海軍表示，關於「高效能艦艇後續艦」案，原規劃2017年至2025年籌獲3艘；鑒於敵情威脅劇增，本軍依國防部聯合戰力規劃指導，首艦明年完成作戰測評後，在不增加全案11艘預算下，將修訂於2023年完成6艘建造，快速提升防衛戰力。海軍強調，由於高效能艦艇後續艦為「國艦國造」及「不對稱作戰」的重要建案，海軍將持續秉持審慎嚴謹的態度與風險管控，落實「國艦國造」政策，為海軍增添新的戰力，籲請國人支持。