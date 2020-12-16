他買滷肉飯加10元飯！打開超無言　網笑：每吃一口都是淚

台灣小吃眾多，其中，「滷肉飯」是最常見的銅板美食之一，深受不少國人喜愛。而昨（15）日有網友就表示，自己買了一碗「大碗的滷肉飯加飯」，結果回家打開一看卻傻眼了...其他網友見狀則全笑翻，直呼「每吃一口都是眼淚」。

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原PO在臉書社團《爆廢公社》中貼出一張照片並透露，自己昨天跟小吃店老闆說「我要一個大滷肉飯加飯」，老闆則表示「30元加10元所以是40元」，他本是滿心期待，想趕緊回家大快朵頤一番，沒想到打開卻不如期待...飯盒內只見上頭鋪滿厚厚一層白飯，但滷汁與滷肉絲毫沒有增加，讓他不禁直呼「X...好歹給我一點滷汁嘛！」

▲有網友買了大碗滷肉飯加10元白飯，本想趕緊回家大快朵頤，沒想到打開後卻不如期待。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

畫面曝光，逗樂不少網友，大家紛紛笑回「老闆做滷肉飯加飯沒錯阿，先來個滷肉飯，然後再加飯完全客製沒錯阿」、「沒錯啊！？怎麼了嗎？」「哈哈，真的是每吃一口都是眼淚」、「滷汁有啊！在下面，笑死」、「老闆邏輯正確...白飯加好加滿！」「你只說加飯阿，又沒說加滷肉」、「應該是要說（滷肉飯）加大」。

另還有人直指「我曾經點過炒飯加飯，是給我一包白飯」、「大碗滷肉飯上面加白飯無誤，你要加滷汁就變兩碗滷肉飯60元唷！」「遇過肉燥飯名店說要加飯另外包白飯一包給你，請他那包白飯幫忙加點滷汁，老闆說不可以」。（編輯：許苡晴）