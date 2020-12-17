趙麗穎《有翡》緊貼王一博胸膛　「天旋地轉之擁」超甜！

古裝劇《有翡》由趙麗穎、王一博主演，更是趙麗穎產後復出大作，也是王一博自《陳情令》爆紅後的下一部古裝作品。趙麗穎飾演江湖女俠周翡，與王一博演出的謝允在片頭片尾就有高達5個撒糖片段，流露滿滿愛意，網友受封是「古裝劇最甜片頭片尾」。此外，兩人初次見面，還有「360度天旋地轉之擁」，趙麗穎為追查闖入的黑衣人王一博，打著打著就被男方抱住，只見趙麗穎緊貼王一博胸膛，被抱著轉了好幾圈，CP感爆棚。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙麗穎（右）與王一博演出《有翡》。（圖 / WeTV海外站提供）

× ▲趙麗穎（右）與王一博演出《有翡》。（圖 / WeTV海外站提供）

《有翡》改編自小說《有匪》，該劇劇情緊湊，王一博首2集就有英雄救美鏡頭，他闖入趙麗穎所屬的四十八寨，該寨放盡機關，卻沒有困住他，反而把趙麗穎給困住了，王一博為救她施展絕世輕功，讓趙麗穎驚呆：「那小賊一定是絕世高手！」卻被她母親認為是要故意放走對方，直指她犯了「通敵之罪」，因此親手拿鞭子對趙麗穎狠打，但趙麗穎不認錯，只因王一博救了她性命。

特別的是王一博在《陳情令》飾演的藍忘機惜字如金，此次在《有翡》出演的謝允，則是一個話撈，盡顯自己毒舌風範，時不時逗弄趙麗穎，每當王一博如機關槍開始喋喋不休的時候，趙麗穎則會忍不住喊他閉嘴。《有翡》即日起在騰訊視頻海外版WeTV獨家播出。

▲ 趙麗穎產後復出大作《有翡》已上檔。（圖 / WeTV海外站提供）