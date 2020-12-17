泰王廢妃從國母變出家尼姑　傳「這原因」讓她有望回宮！

泰王瓦吉拉隆功集大權於一身，其宛如當代宮鬥劇般的後宮生活也一直是外界關注的焦點。近日，長期關注泰國皇室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）在推特上透露，稱曾經被打入冷宮的廢妃西拉米（Srirasmi Suwadee）有望翻身，但表示目前尚無法證實消息可信性。

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12月9日，英國記者馬歇爾在推特上指出：「目前有傳聞指出，泰國皇室將於幾天後宣布泰王瓦吉拉隆功的第3任妻子西拉米復位。這類消息甚囂塵上，但我仍無法證實其可信度如何」。

西拉米（Srirasmi Suwadee）是泰王第三任妻子，在泰王仍是王儲時擔任他的女侍從官，期間與泰王擦槍走火而懷孕，隨後被泰王迎娶為正宮妻子，從平民一夕翻身成儲妃，並在 2005 年生下提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti）。





不過，兩人2009年在英國五星級飯店開泳池趴的影片後來意外流出，其中西拉米上身赤裸、全身只穿一條丁字褲，當著泰王和眾僕人面前趴在泳池邊餵愛犬吃蛋糕。影片流出後震驚泰國各界，西拉米也因此形象大傷，後來被迫離婚並遭拔除所有皇室頭銜。上個月馬歇爾才曝光西拉米在叻武里府（Ratchaburi）遭軟禁，過著出家生活、念經種菜的近照，引發外界討論。

有人推測，泰王此舉可能是由於西拉米是泰國目前唯一王位繼承人提幫功的生母，若未來王子確實登基，還是要給他留下一份體面。泰國皇室近幾個月來經歷不小變動，除了有廢妃詩妮娜谷底翻身恢復頭銜外，又有西拉米近照曝光，再加上詩妮娜的豔照門事件，各種驚人發展讓外界霧裡看花。