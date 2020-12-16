影／環保聯盟等團體彰化縣府前抗議　上演行動劇嘲諷

彰化縣環保聯盟等團體今（16）日到彰化縣政府抗議，上演行動劇嘲諷縣府縱容違章建築，並封彰化縣長王惠美為違建之母，環保聯盟指控彰化縣農地違章工廠佔地面積、農地污染數量面積、檢舉新建農地工廠數量等都是全台第一，但編列違章拆除的預算卻是倒數第一，議會聯手縣府將彰化縣打造成違章王國。

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▲彰化縣環境保護聯盟表示，而農地污染分布與農地工廠分布高密度區幾乎吻合。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 16）

× ▲彰化縣環境保護聯盟表示，而農地污染分布與農地工廠分布高密度區幾乎吻合。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 16）

彰化縣政府經綠處長劉玉平指出，環團所關心的彰化被檢舉列管農地違章建築目前有122件，經過實際調查，有7成以上並非工廠，不適用工輔法輔導，若屬於一般違建，應回歸維護公共安全的目的來排定拆除順序，縣府多年來皆在議會核定的預算額度內，有效率地執行違章拆除，今年8月起申請工廠設立若沒有取得目的事業主管機關許可，就不能申請水電，透過中央政策可降低8成以上違章工廠繼續增設。

▲環保聯盟指控彰化縣農地違章工廠佔地面積、農地污染數量面積、檢舉新建農地工廠數量等都是全台第一。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 16）

× ▲環保聯盟指控彰化縣農地違章工廠佔地面積、農地污染數量面積、檢舉新建農地工廠數量等都是全台第一。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 16）

8個環保和公民團體成員，今天持海報和標語照片，上面寫著「彰化違章之母當門神、農地新增工廠沒在怕、沒預算不是藉口、應訂定拆除自費要點」、「議會縣府攜手共創違章王國」、「增建不斷電、污染留子孫」等字句，聚集在彰化縣政府廣場抗議、高呼口號。

▲彰化縣環保聯盟說，應對新增建農地違章工廠落實執法斷水斷電及拆除，才遏止環境繼續惡化。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 16）

× ▲彰化縣環保聯盟說，應對新增建農地違章工廠落實執法斷水斷電及拆除，才遏止環境繼續惡化。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 16）

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，彰化縣列管污染農地仍有906筆，面積148.9公頃，污染農地面積佔全台74%，彰化縣是農業大縣卻是農地污染全台之冠，情何以堪，而農地污染分布與農地工廠分布高密度區幾乎吻合，應對新增建農地違章工廠落實執法斷水斷電及拆除，才遏止環境繼續惡化。

地球公民基金會研究員蔡佳昇指出，彰化縣在違章工廠數字方面有拆除經費、違音工廠佔地面積、民眾檢舉數量及中央交辦不處理數量第一多等四個「第一」，彰化縣政府卻完全不思改善，漠視農地不斷流失的事實。

▲8個環保和公民團體成員持海報和標語照片，聚集在彰化縣政府廣場抗議、高呼口號。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 16）

× ▲8個環保和公民團體成員持海報和標語照片，聚集在彰化縣政府廣場抗議、高呼口號。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 16）

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英直指農地汙染分布與農地工廠分布高密度區幾乎吻合，新增建農地違章工廠要落實執法斷水斷電及拆除，並以行動劇頒發「違章之母譏」諷，高呼「違建不斷電、汙染留子孫！」「追加拆除預算、訂定自費要點」。