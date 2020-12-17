今起橫財連環發！3生肖必日進斗金　「第一位」有望加薪

很快地，12月已過完一半，往後的運勢將會如何呢？近日專寫命理、生肖的搜狐號《卡哇伊》就公布，今（17）天起財神降臨，橫財連環發的「3生肖」，他們必將日進斗金、賺錢不斷，其中，「屬兔人」在工作上更有加薪機會。

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生肖兔

生肖兔的人有心事不想表達出來，但都寫在臉上，總感覺很惆悵，這也耽誤他們攀升的進度。 12月17日開始，財神降臨，財運高漲，橫財連續爆發，必日進斗金！最近煩心的事都會煙消雲散，麻煩也不會再找上你，工作上還能有加薪機會，在外也能賺外快，可謂一舉兩得，好事成雙，注定家門長久都是福祿雙全。

▲專寫命理、生肖的搜狐號《卡哇伊》近日公布，今（17）起財神降臨，橫財連環發的「3生肖」，他們必將日進斗金、賺錢不斷。（示意圖／取自pixabay）

生肖龍

生肖龍的人，對於工作，到底該繼續為別人賣命？還是自己出去做小生意總猶豫不決。12月17日開始財神降臨，財運高漲，橫財連續爆發，必日進斗金，跟家人暢談一番，決心變得堅定，大好的青春不再浪費，不論生意大與小，都是順順利利，賺錢不斷，累積到年底也是一筆巨財！

生肖牛

屬牛人大多是老實人，做事認真，信譽可靠，是值得深交的朋友。他們在職場上總是兢兢業業，工作安排得有條不紊，在職場也相當積極進取。12月17日開始財神降臨，財運高漲，橫財連續爆發，必日進斗金，屬牛人事業異軍突起，迎來極大的發展。（編輯：許苡晴）