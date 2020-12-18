房市／鄭子寮推大樓產品 北部外來客大增2成
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-12-18 08:00:00
南科議題讓台南房市熱絡，不少國際大企業陸續設廠，北區的鄭子寮重劃區去年開始一改過去以透天產品為主，大樓住宅陸續現身，比例從兩年前的一成已攀升至三到四成，加上重劃區內共12座公園、擁18萬坪綠地，受到不少南科中高階層青睞，且新竹等外來客移居成長增至2成左右。
根據內政部實價登錄統計顯示，近五年鄭子寮重劃區的中古屋平均價格從18.3萬元增加至21.3萬元；3年以下的新成屋則從22～24萬元攀升至25~30萬元。信義房屋海安文元店店長劉啓印表示，這邊的新成屋以三房為主，總價介於1100~1400萬之間，視樓層高低而有所不同，主要吸引首購族或是在地退休族群。劉啓印說，今年台灣疫情控制得宜，讓許多科技大廠家數在南科擴點，帶動人口以及住宅需求，鄭子寮是台南市少有低密度住宅區，擁有超高綠覆率，鄰近明星學區文元雙語國小，附近還有好市多、小北、花園夜市等繁華商圈，優質環境加上便利的生活機能，是今年竹科或是台北中高階主管南移的首選居住區域，今年以來，台北或新竹等外地客從本來不到一成，逐漸成長至兩成左右。由於鄭子寮重劃區赴南科的車程約20至25分鐘，前往台南科學工業園區、永康工業區及和順工業區更是10分鐘即可抵達，成為相關廠商員工買屋首選，鄰近台17、台61、國道8等快速道路環繞，並能快速連接台86，而在2025年前，北外環道路將全線開放通車，屆時開車抵達南科只需15分鐘，無論市內移動或是前往外縣市均十分便利。