當心發胖！泡麵「熱量排行榜」曝光 網驚：第1名好心痛
當心發胖！泡麵「熱量排行榜」曝光 網驚：第1名好心痛
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-18 11:37:43
泡麵料理方便快速、香氣誘人，是台灣民眾最愛的宵夜良伴。不過營養師高敏敏提醒，泡麵的熱量、鈉含量、脂肪含量都很高，雖然泡麵是個方便又療癒的食物，但還是得適量享用。高敏敏公布了20款熱門市售泡麵的「熱量排行榜」，第一名更讓不少網友驚呼「是我的最愛」！
營養師高敏敏昨（17）日在臉書發文表示，「天氣冷，宵夜就想嗑碗泡麵，你最常吃哪一碗呢？」隨後分享了20款熱門泡麵的「熱量排行榜」。高敏敏指出，熱量排行榜第1名的滿漢大餐蔥燒牛肉麵，熱量576大卡、油脂含量29g，直接超過一天可以吃的1/3熱量跟一半脂肪。不僅如此，高敏敏直言「除了熱量外～鈉含量才是可怕的大魔王」，許多泡麵的鈉含量都超過2000mg，根據衛福部建議，成人每天攝取的鈉含量應該小於2400毫克，有高血壓疾病的人更是要減少到1200毫克，幾乎光一碗泡麵就可以把一天能攝取的鈉含量都吃下去了。高敏敏最後強調，「泡麵是個方便又療癒的食物～不是要你們不吃，而是少吃、醬料包少放一點啊」。許多網友則紛紛在留言區哀怨表示，「哦不我最愛的牛肉麵」、「吃都好辛苦，大家小心喔」、「看了好心痛」、「鈉含量好可怕啊」。（編輯：倪浩軒）