陸軍八軍團士官開名車拒酒測　僵持逾1小時慘收18萬罰單

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陸軍八軍團士官開名車拒酒測　僵持逾1小時慘收18萬罰單

記者郭俊暉、郭凱杰/高雄報導

calendar_today2020-12-18 11:42:54｜update2020-12-18 12:12:33

▲陸軍第八軍團南訓中心馬姓士官昨天凌晨３時許疑似酒駕違規右轉，遭員警攔查拒絕酒測並僵持逾1小時除慘收18萬元罰單外警方也當場查扣所屬名車。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲陸軍第八軍團南訓中心馬姓士官昨天凌晨３時許疑似酒駕違規右轉，遭員警攔查拒絕酒測並僵持逾1小時除慘收18萬元罰單外警方也當場查扣所屬名車。（圖／記者郭凱杰翻攝）
陸軍八軍團南訓中心的馬姓士官昨（17）日凌晨３時許疑似酒駕違規右轉，遭員警攔查後進行酒測警方表示，馬姓士官為躲避警方攔查蹲坐於路旁陰暗處外並否認酒駕一再拒絕酒測，警方當場開出拒測18萬元罰單，並查扣車輛，馬姓士官於當天上午11點前往醫院驗血，但酒精值為0陸軍八軍團指揮部表示，拒絕酒測行止屬實，該部將依「刑懲併行」檢討重懲列汰。
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鳳山分局也表示，警方也將調閱相關路口監視器畫面，除證實馬男為該部自小客車駕駛外，其相關違規行為，警方將依規定製單舉發。
鳳山分局鳳崗派出所員警於12月17日凌晨3時許，巡邏發現黑色自小客車在鳳山區中山路與五甲一路口時，穿著白色上衣駕駛及乘客上車後，開啟大燈準備上路，但疑似發現警車後隨即將大燈熄滅，因駕駛舉動有悖常情，且該車於鳳山區國泰一路與王生明路口紅燈右轉，以及在國泰一路與王生明路口紅燈左轉等違規。

警方隨即在鳳山區王生明路攔查該部自小客車，當時駕駛並未在駕駛座上，經搜尋發現馬姓駕駛為躲避警方蹲坐於一部自小客貨車旁陰暗處，警方發現其身上酒氣，但馬姓士官卻否認為該部自小客駕駛，不願接受警方實施酒精濃度測試，不過警方早已錄影蒐證，戳破他未駕車謊言，加上他身上有酒味，開出18萬元紅單，並查扣他的車輛，馬男簽名收下紅單後，才返回部隊。

第八軍團指揮部表示，所屬南區專長訓練中心馬姓下士休假期間，開車行經高雄市鳳山區王生明路段時，遭警攔查，惟馬員誤認嚼食檳榔會引發酒精殘值反應拒絕酒測，為鳳山警方以「拒絕酒測」裁罰。

第八軍團指揮部發言人少將張維新指出，馬員昨天上午，涉拒絕酒測行止屬實，該部將依「刑懲併行」檢討重懲列汰，該部將依今年修訂軍中規範，只要拒絕酒測，直接懲處2大過，並納入汰除對象，後續該部也針對酒駕罰則部分進行相關教育。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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