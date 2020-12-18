陸軍八軍團士官開名車拒酒測　僵持逾1小時慘收18萬罰單

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鳳山分局鳳崗派出所員警於12月17日凌晨3時許，巡邏發現黑色自小客車在鳳山區中山路與五甲一路口時，穿著白色上衣駕駛及乘客上車後，開啟大燈準備上路，但疑似發現警車後隨即將大燈熄滅，因駕駛舉動有悖常情，且該車於鳳山區國泰一路與王生明路口紅燈右轉，以及在國泰一路與王生明路口紅燈左轉等違規。
警方隨即在鳳山區王生明路攔查該部自小客車，當時駕駛並未在駕駛座上，經搜尋發現馬姓駕駛為躲避警方蹲坐於一部自小客貨車旁陰暗處，警方發現其身上酒氣，但馬姓士官卻否認為該部自小客駕駛，不願接受警方實施酒精濃度測試，不過警方早已錄影蒐證，戳破他未駕車謊言，加上他身上有酒味，開出18萬元紅單，並查扣他的車輛，馬男簽名收下紅單後，才返回部隊。
第八軍團指揮部表示，所屬南區專長訓練中心馬姓下士休假期間，開車行經高雄市鳳山區王生明路段時，遭警攔查，惟馬員誤認嚼食檳榔會引發酒精殘值反應拒絕酒測，為鳳山警方以「拒絕酒測」裁罰。
第八軍團指揮部發言人少將張維新指出，馬員昨天上午，涉拒絕酒測行止屬實，該部將依「刑懲併行」檢討重懲列汰，該部將依今年修訂軍中規範，只要拒絕酒測，直接懲處2大過，並納入汰除對象，後續該部也針對酒駕罰則部分進行相關教育。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！