點開相簿驚見男友性愛片！清純妹超崩潰　兩派男女全戰翻

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點開相簿驚見男友性愛片！清純妹超崩潰　兩派男女全戰翻

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-18 11:56:03

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▲點開相簿竟見男友性愛片！清純妹超崩潰，兩派男女全戰翻。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。因此近日就有一位女網友在網路上分享，她在男友洗澡的時候點開了男友手機的相簿，原本是為了挑選背景照片，但卻無意間發現「男方與其他女生的性愛影片」，這讓她大為崩潰，對此兩派男女網友全戰翻，引起熱議。
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▲有一位女網友在網路上分享，她在男友洗澡的時候點開了男友手機的相簿，原本是為了挑選背景照片，但卻無意間發現「男方與其他女生的性愛影片」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲有一位女網友在網路上分享，她在男友洗澡的時候點開了男友手機的相簿，原本是為了挑選背景照片，但卻無意間發現「男方與其他女生的性愛影片」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
這位女網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「發現男友相簿裡有跟女孩子做愛的影片」的文章表示，「我不知道他的過去跟了誰交往，只知道他在國外，雙方感覺對了，就會發生關係...」，而原PO因為會在意這個部分，因此有問過男方「想看看你前女友的照片」，但男方卻表示「我都刪掉了」，沒想到當原PO男友在洗澡的時候，原PO正在挑選男友手機中的合照，沒想到無意間竟看到「相簿裡有男友跟別的女人做愛的影片」。
而原PO事後崩潰表示，雖然影片的時間點是在前年，彼此也還不認識，但「當時看到心中真的蠻痛的，心中也好亂，不知道該跟誰說...我不懂為什麼要存在手機相簿裡？有時候可以觀賞？我該問問他嗎？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲原PO正在挑選男友手機中的合照，沒想到無意間竟看到「相簿裡有男友跟別的女人做愛的影片」。（示意圖／圖中人物與文章中內容無關，翻攝自pixabay）
▲原PO正在挑選男友手機中的合照，沒想到無意間竟看到「相簿裡有男友跟別的女人做愛的影片」。（示意圖／圖中人物與文章中內容無關，翻攝自pixabay）
有網友認為「妳還是主動放棄他吧。因為，他今天會說謊，就已經明確表示他不信任妳。而且，那些影片會不會不小心上傳到全世界，到時候真的很麻煩。還有，記得檢查看看，他有沒有不小心也亂拍妳」、「刪掉是對現任的尊重」、「是我會質問他為什麼不刪，如果是渣男就掰掰不送」、「會有陰影，我也是看到了」，但也有網友表示「那你可以考慮找處男」、「以前跟別人做過愛妳也要管？那你要不要找處男」、「他的過去他至少有老實承認，你也無從干預，而且是你們還沒認識之前，我是覺得沒差， 誰沒有過去 ，重要的現在和未來」。
不過綜合大多數網友的意見，紛紛指出重要的關鍵「不論那個影片中的女主角是前任還是炮友，原PO都要小心」，同時更呼籲原PO「不論最後有無分手，都千萬不要隨便拍攝這樣的影片，若是哪天外流出去便會後悔莫及」。（編輯：王柏文）
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