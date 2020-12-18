台塑四寶後疫獲利逐季回溫 年終獎金即便縮水也讓人羨慕
台塑四寶後疫獲利逐季回溫 年終獎金即便縮水也讓人羨慕
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-12-18 15:17:20｜update2020-12-18 15:17:51
年終將至即將迎接金牛年，由於今（2020）年全球經濟受到新冠肺炎影響，因此大家都在關注各行各業的年終獎金。傳產龍頭指標台塑集團今年上半年受到疫情影響，即便下半年營運好轉，但集團內部初估，年終獎金可能落在3.5個月附近，較去年接近5個月的水準有很大差距，也是近年來最低水準，但即便如此，依舊羨煞一般上班族。
隨著油價與石化行情攀升，以及各國經濟活動部分解封，台塑四寶營運也逐季走出谷底，今年前兩季雖然連續虧損，但第二季虧損開始收斂，第三季獲利更是大幅回升，總計台塑四寶第三季共大賺498億元，較上季轉盈，走出營運谷底。而前三季四寶累計獲利298.34億元，其中台塑前三季EPS達1.47元、南亞1.71元、台化1.67元，僅台塑化為負的0.29元，外界認為國際油價逐漸攀升，四寶第四季獲利可望大進補。只是台塑四寶全年表現恐怕難逃疫情整體影響，集團內部初估，年終獎金可能落在3.5個月附近，較去年接近5個月的水準有很大差距，但今年還未過完，獲利表現如何仍要等到年報結算，屆時年終獎金計算才會比較明朗，況且總裁王文淵這次是否加發紅包，紅包加碼到什麼程度依舊讓員工們好期待。
台塑企業上一次2019年年終獎金，雖然受到美中貿易戰影響，石化產品價格普遍下跌連帶影響四寶獲利，但4大公司稅前平均每股盈餘為4.84元，按公式核發，包括台塑、南亞、台化、台塑化等四寶年終獎金4.94個月，沒想到之後總裁王文淵又拍板加碼發放每人2萬元大紅包，比上一年度1.5萬元還要多，算算台塑員工每人可領到超過5個月的年終。回顧過去台塑企業年終水準，2012年2.83個月加5000元紅包、2013年4.24.個月加紅包1萬元、2014年為4.1個月加5000元紅包。而2015年曾有過年終6個月、2016年則是6個月加1.4萬元的紅包、2017年6個月加2.2萬元紅包、2018年5.83個月加1.5萬元紅包、2019年為4.94個月加2萬元紅包。