金融業奧斯卡獎登場　參選案達120件打破紀錄

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活動現場貴賓雲集，金融研訓院前身基層金融第一任所長黃天麟，歷任的董事長包括侯金英、陳樹、許嘉棟、洪茂蔚等，以及歷任院長薛琦、黃博怡等人都回娘家，備感溫馨。
此次頒獎典禮共有20家金融機構獲此殊榮，金研院表示，本屆活動自4月起跑後，吸引了41家金融機構角逐，參選案件達120件，打破歷屆紀錄，顯現菁業獎已是金融界最重要的賽事，藉此樹立金融楷模，讓金融業者互相觀摩與學習。
金研院董事長吳中書也表示，1970年代是台灣經濟高速成長的年代，當時為了培訓更多金融人才，因此成立了基層金融研究訓練中心與金融財務研究訓練中心，之後兩個單位合併才成為現在的台灣金融研訓院。而金融業是以人為本的行業，在這多變的世界裡，金融業更必須「兼顧傳承、與時俱進、時時創新」，而菁業獎既被肯定為金融業的「奧斯卡獎」，同樣也應該抱持相同理念，不斷向前推進。
賴清德也說，未來的40年也應該值得期待，金融業是產業發展的血液，過往也曾經有過貧血，但現在相當健全健康，台灣有一兆多元美金，然而現在地緣政治變化，工業4.0正發展，現在台灣正在轉變，期勉大家要具備前瞻的思維台灣會邁向智慧化的國家，金融產業的未來發展很值得期待，要讓國際對台灣金融業的信任，來推升台灣的經濟，創造台灣的新經濟奇蹟。
金研院院長黃崇哲表示，觀察到得獎金融業者，對於人才的培育都相當重視，正是有這些專業的人才，才能規劃並執行更有創意的金融服務，專業人才就是贏得菁業獎的關鍵決勝點。尤其金融業正面對複雜詭譎多變的市場環境與金融科技浪潮，實務人才的需求量仍相當大，金融機構仍需持續培養擁有解決能力的人才，甚至能為客戶量身訂做服務的人才，要能設計出令消費者感動的服務體驗。