金融業奧斯卡獎登場　參選案達120件打破紀錄

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金融業奧斯卡獎登場　參選案達120件打破紀錄

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-12-18 16:18:24

▲金融業的奧斯卡獎「菁業獎」，第十屆頒獎典禮今（18）日登場，由於時逢台灣金融研訓院四十周年慶，因此金融業界重要人士齊聚一堂。（圖／金融研訓院提供）
▲金融業的奧斯卡獎「菁業獎」，第十屆頒獎典禮今（18）日登場，由於時逢台灣金融研訓院四十周年慶，因此金融業界重要人士齊聚一堂。（圖／金融研訓院提供）
金融業的奧斯卡獎「菁業獎」，第十屆頒獎典禮今（18）日登場，由於時逢台灣金融研訓院四十周年慶，因此金融業界重要人士齊聚一堂。此次頒獎典禮共有20家金融機構獲此殊榮，金研院表示，本屆活動自4月起跑後，吸引了41家金融機構角逐，參選案件達120件，打破歷屆紀錄！
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第十屆台灣傑出金融業務菁業獎於台灣金融研訓院菁業堂舉行頒獎典禮，共有20家金融機構獲此殊榮。總統蔡英文賀電揭開活動序幕，副總統賴清德也特別親臨現場祝賀，除了恭喜得獎者外，也祝賀金研院四十周年生日快樂，他期許金融業界應要扶持台灣戰略產業，活用金融資源挹注整體社會，金融業的大力支持將讓台灣更強大。
活動現場貴賓雲集，金融研訓院前身基層金融第一任所長黃天麟，歷任的董事長包括侯金英、陳樹、許嘉棟、洪茂蔚等，以及歷任院長薛琦、黃博怡等人都回娘家，備感溫馨。

此次頒獎典禮共有20家金融機構獲此殊榮，金研院表示，本屆活動自4月起跑後，吸引了41家金融機構角逐，參選案件達120件，打破歷屆紀錄，顯現菁業獎已是金融界最重要的賽事，藉此樹立金融楷模，讓金融業者互相觀摩與學習。

金研院董事長吳中書也表示，1970年代是台灣經濟高速成長的年代，當時為了培訓更多金融人才，因此成立了基層金融研究訓練中心與金融財務研究訓練中心，之後兩個單位合併才成為現在的台灣金融研訓院。而金融業是以人為本的行業，在這多變的世界裡，金融業更必須「兼顧傳承、與時俱進、時時創新」，而菁業獎既被肯定為金融業的「奧斯卡獎」，同樣也應該抱持相同理念，不斷向前推進。

賴清德也說，未來的40年也應該值得期待，金融業是產業發展的血液，過往也曾經有過貧血，但現在相當健全健康，台灣有一兆多元美金，然而現在地緣政治變化，工業4.0正發展，現在台灣正在轉變，期勉大家要具備前瞻的思維台灣會邁向智慧化的國家，金融產業的未來發展很值得期待，要讓國際對台灣金融業的信任，來推升台灣的經濟，創造台灣的新經濟奇蹟。
金研院院長黃崇哲表示，觀察到得獎金融業者，對於人才的培育都相當重視，正是有這些專業的人才，才能規劃並執行更有創意的金融服務，專業人才就是贏得菁業獎的關鍵決勝點。尤其金融業正面對複雜詭譎多變的市場環境與金融科技浪潮，實務人才的需求量仍相當大，金融機構仍需持續培養擁有解決能力的人才，甚至能為客戶量身訂做服務的人才，要能設計出令消費者感動的服務體驗。
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