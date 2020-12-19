這價格台北吃不到！台中福華覓舍　無框架料理驚豔味蕾

台中福華大飯店新推出兩大中西餐飲品牌「江南村」、「覓舍」，分別主打政商名流間最愛江浙料理的老菜新做，以及西式無框架料理。其中覓舍Meets不僅將國外3 courses改為充滿創意的「PICK3」任選三道點餐模式，讓國人喜愛嚐鮮、分享的特點融入點餐設計，還可依照人數多寡點選不同組合，特別吸引年輕族群及喜愛享受西式料理的老饕。

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一走進覓舍，首先映入眼簾的是頂天的酒窖，裡面窖藏的好酒，從法國莊園葡萄酒到台灣在地大吟釀都有，正如同覓舍的料理與調酒，處處充滿了旅遊世界各地的記憶點。半開放式靜謐空間與無邊際吧台的設計，就像是一處能讓人在旅行途中，找個安靜的地方歇腳，以五感回味旅行經驗點點滴滴的秘密基地。

▲覓舍Meets採半開放式靜謐空間與無邊際吧台的設計。(圖／特約記者梅君綺)

說起調酒更可說是覓舍的秘密武器之一，總共有六種專屬調酒，其中一種名為「夜市人生」的雞尾酒，竟然採用台中名產 – 東泉辣椒醬！拿起杯子，底部先飄出像是夜市炭烤的煙燻味，再輕輕啜上一口，東泉鹹甜鹹甜的味道，惹得口水都流出來了，細細的辣椒則在味蕾上跳舞著，忍不住想再來盤炒麵或是大麵羹啊！



▲名為「夜市人生」的雞尾酒，採用台中名產-東泉辣椒醬製成。(圖／特約記者梅君綺)

翻開菜單，三組共22道菜的編排，是廚藝團隊的巧思，覓舍首度採用一個價位任選三道（每組各一）的點餐模式，可以依照個人需求作不同的變化組合。一個人來吃，可以依照傳統3 courses的前菜、主餐、甜點的方式點餐；兩人同行更可以變化為雙前菜+雙主餐+一湯品一甜點的不同模式；這裡每道菜份量都相當足夠，三五好友一起，還可以全點不同菜單，再一同分享，滿足「什麼都想吃」的選擇困難症！



▲這裡每道菜份量都相當足夠，三五好友一起，還可以全點不同菜單，再一同分享。(圖／特約記者梅君綺) ▲覓舍首度採用一個價位任選三道（每組各一）的點餐模式，可以依照個人需求作不同的變化組合。(圖／特約記者梅君綺)

每道料理都是主廚的精心設計，打破傳統框架，以美味為主體，用創意來呈現，像是柚子油醋青魽刺身，將義大利油醋加上味噌做調味，提升生魚片的鮮味，吃起來清爽不腥，就連平日不愛吃生魚片的人也讚不絕口！南卡風味BBQ豬肋排則是另一個驚喜，餐刀輕輕一劃，立刻骨肉分離，撒上花生後一口咬下，更加令人難忘。就連名稱看起來不甚起眼的雞茶雞湯，都是經過長時間以雞三寶熬煮而成，以一壺茶的方式緩緩倒入杯中，而茶湯裡的百里香，完全將傳統雞湯香氣與口感，再度拉高到米其林星級餐廳的層次，就算是市面上各家滴雞精也難以望其項背。

▲雞茶雞湯經長時間熬煮而成，茶湯裡的百里香，完全將傳統雞湯香氣與口感，再度拉高到米其林星級餐廳的層次。(圖／特約記者梅君綺)

台中福華大飯店今年適逢25週年，以「25有你真好」推出一系列慶祝活動，首波就祭出1995年12月12日壽星免費入住，更將光雕互動投影展搬進大廳，趣味地呈現飯店故事與待客精神，光雕展自12月11日至2月28日，為期3個月，以現代科技與沉浸式體驗，帶給賓客不同的住宿體驗。而覓舍12月也推出限時饗鮮優惠價，每人只要880元，就能享受到滿足視覺及味蕾多層次的無框架料理。此外，凡12月1日至12月30日於館內消費，再加碼享有滿2500贈300與會員點數2.5倍送的優惠，雙重好康就趁現在！

