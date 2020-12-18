她名牌包慘遭咖啡潑灑！婆婆霸氣吐「6字」 眾人羨慕炸
她名牌包慘遭咖啡潑灑！婆婆霸氣吐「6字」 眾人羨慕炸
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-18 22:28:23
許多女性婚後最擔心的事就屬「婆媳問題」了，不過也有一名女網友相當幸運遇到了「好婆婆」，她發文表示自己日前不小心打翻咖啡，將名牌包淋濕了，於是問了婆婆有沒有包包可以借用一下，豈料婆婆竟霸氣回應6字「去衣櫃挑一個」，而她一開衣櫃也被眼前景象嚇呆，貼文一出，網友們全暴動，狂喊「婆婆還缺媳婦嗎」。
該名女網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，表示自己日前不小心把咖啡打翻了，卻不偏不倚的灑在心愛的名牌包上，「發生慘案的那一天，心情都很悶」。而當天晚上原PO到了婆婆家，想問婆婆有沒有多的包包可以先借她用，而婆婆聽完以後也霸氣回應「自己去衣櫃挑一個」。原PO也提到，婆婆霸氣回應完，她便開心地開了衣櫃，一打開看到的畫面也讓她嚇傻「竟然都是全新的」，並在文末說道「突然覺得我要感謝那杯咖啡，讚嘆婆婆、讚嘆咖啡，因禍得福，對不起，我真的很想要炫耀一下自己有個好婆婆」。貼文一出，讓網友們超羨慕，「有錢的婆婆真好」、「好婆婆」、「婆婆有缺乾兒子嗎？我包包也被咖啡弄濕了」、「婆婆，我不想努力了」、「婆婆很潮啊」、「妳婆真的很大氣……」、「婆婆還缺媳婦嗎」、「超羨慕的」。（編輯：郭佩蓉）