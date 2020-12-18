她名牌包慘遭咖啡潑灑！婆婆霸氣吐「6字」　眾人羨慕炸

許多女性婚後最擔心的事就屬「婆媳問題」了，不過也有一名女網友相當幸運遇到了「好婆婆」，她發文表示自己日前不小心打翻咖啡，將名牌包淋濕了，於是問了婆婆有沒有包包可以借用一下，豈料婆婆竟霸氣回應6字「去衣櫃挑一個」，而她一開衣櫃也被眼前景象嚇呆，貼文一出，網友們全暴動，狂喊「婆婆還缺媳婦嗎」。

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該名女網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，表示自己日前不小心把咖啡打翻了，卻不偏不倚的灑在心愛的名牌包上，「發生慘案的那一天，心情都很悶」。而當天晚上原PO到了婆婆家，想問婆婆有沒有多的包包可以先借她用，而婆婆聽完以後也霸氣回應「自己去衣櫃挑一個」。

▲一名女網友在臉書社團《爆廢1公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）