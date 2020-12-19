紀念林鐵通車108年　嘉義製材所APP啟動

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在出席來賓共同啟動「嘉義製材所APP」後，現場也有許多遊客搶先下載使用，開啟AR透過手機、平板，在現場親身感受昔日「東洋第一製材所」的風貌；林鐵及文資處處長黃妙修表示，林鐵及文資處特別配合通車108週年紀念活動，在APP裡設計限量版彩蛋，從今天起，只要在園區開啟AR功能，就能在園區乾燥室旁的木堆搜尋到「德製起重機」在嘉義製材所客串吊掛木頭，憑截圖即可到服務台兌換紀念品，換完為止。
林鐵及文資處在每年林鐵週年慶都會推出的年度限定紀念車票，今年特別採用林鐵昔日的名片式車票進行製作，並特別規劃109年至112年名片式紀念車票販售計畫：分別於通車108年紀念日、通車109年紀念日、通車110年紀念日、祝山新站啟用日以及阿里山林業鐵路全線通車日，這5個值得紀念的日子販售名片式車票，讓大小鐵粉們逐步陪伴林鐵構築夢想之路，透過藏票計畫和林鐵一起迎接林鐵全線通車。
今年所發行之名片式車票結合懷舊與創新，除了復刻林鐵名片式車票外，車票背面更印上車票票面區間的路線圖，若將林鐵及文資處自109至112年間所發售之5款名片式車票排列在一起，即可拼出完整的林鐵路線圖；林鐵及文資處指出，此次車票可供搭乘中興號嘉義至竹崎區間路段，車票加蓋之日期戳章即為搭乘日，目前中興號僅有週六日行駛，民眾購買完車票後，可選擇中興號行駛期間，至車站售票處加蓋日期戳章，進行搭乘，而該車票有效期限自發行日至112年12月31日止。