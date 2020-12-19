影／關注偏鄉教育　頂新和德文教基金會開辦農村課輔班

聖誕節即將到來，頂新和德文教基金會深入彰化永靖偏僻地區開辦農村課輔班，永靖農村課輔班18日晚間辦理成果展，邀請將才學堂烘焙師朱俊瑋將他在將才學堂所學的烘焙技藝、化為聖誕節薑餅屋教學分享，造成小小騷動，頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡，呼籲各界一起做愛心為偏鄉的孩子帶來一些小確幸。

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蕭巧怡表示，創辦人魏應充長期關注下一代的發展，除捐助成立灃食公益飲食文化教育基金會，推動校園「營養5餐」計畫，希望為基礎飲食教育盡一點心力；也透過頂新和德文教基金會，攜手公益團體辦理「將才學堂烘焙技職教育計畫」，提供高關懷青少年技職訓練。

▲將才學堂烘焙師朱俊瑋將他在將才學堂所學的烘焙技藝、化為聖誕節薑餅屋教學分享，造成小小騷動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 19）

蕭巧怡指出，魏應充12年前注意到故鄉永靖有許多家長因農忙無暇關注孩子課業，要求基金會開設免費「農村課輔班」，安排專業師資，提供英文、數學課程輔導，希望基金會可以做到學習上的陪伴，並協助培養孩子們的生活品德，目前已有628個孩子受惠。

▲聖誕老公公分送耶誕禮物給永靖農村課輔班小朋友。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 19）

課輔班學童多數就讀德興國小，這所國小在永靖鄉最西側，位置偏僻，每天只有早、中、晚三班客運公車經過，全校不到50人，其中1/3是新住民小孩，上學期共16位德興國小學童參加「農村課輔班」，其中4人今年畢業，他們從小一至小六都是課輔班學員，基金會還為此特別頒發「魏和德獎助學金」做為畢業禮。

德興國小校長楊文娟表示，德興國小幾乎半數學生都參加過課輔班，學區居民多種植蔬菜、花卉為業，早出晚歸，忙於農事，頂新和德文教基金會為偏遠地區孩童累積資源，讓他們有更好的人生發展機會。

現在就讀北斗家商綜科三年級朱俊瑋，巧扮聖誕老公公來到課輔班現場，給德興國小的孩子們驚喜；「佩佩豬可以住在薑餅屋嗎？」、「薑餅屋有薑嗎？攏乎阿嬤呷」，教學現場孩子們的萌言萌語讓放學天黑後的課輔班充滿笑聲。朱俊瑋說，過去國小國中都是課輔班陪伴著我成長，現在透過烘焙找到自己的興趣和未來的夢想，能利用自己所學幫助更多人，真的很開心。