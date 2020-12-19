諸羅山盃少棒賽開幕 249支勁旅、3546位球員參賽
諸羅山盃少棒賽開幕 249支勁旅、3546位球員參賽
記者郭政隆、陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-12-19 21:20:00
第23屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，19日下午辦理開幕儀式，雖全球籠仍罩在疫情之中，致日本、香港等國外球隊首次不能來參加，但仍有249支球隊、3546位球員參與，參賽隊伍、人數創歷年新高；本屆諸羅山盃計有高年級組(國小五、六年級)189隊、低年級組(國小四年級以下)60隊，預計12月18日到24日在嘉義縣市10座場地、13面球場，共計333場的精彩比賽。
嘉義市長黃敏惠表示，嘉義是台灣棒球的原鄉，發掘無數優秀球員登上棒球菁英殿堂，諸羅山盃少棒賽更是許多棒球小選手第一次踏上正式比賽的競技場，今年特地邀請在地菁英-中華職棒味全龍隊新秀劉崇聖和女子棒球員劉修竹作為代言人；他們兩位都是從嘉義市國小少棒隊紮下根基的好選手，如今成為優秀棒球好手，是嘉義人的驕傲，也是來參加諸羅山盃比賽所有選手的楷模。市府教育處說明，為提高國際能見度，本次賽事與智林體育台合作，直播32強賽事；本次比賽主場地是重新整建完成的嘉義市KANO棒球場，不僅設備新穎、美輪美奐，更符合國際賽事的標準，無論參賽球員或場邊觀眾，都能體驗與享受到全新球場帶來的便利與感動。今年教育部體育署將諸羅山盃賽事納入「臺灣國際賽12金選」，並登上2021年教育部體育署年曆，而今年參賽選手中有112位小女生球員，來自桃園市新屋區埔頂國小正規15位選手中就有10位女生、新竹縣峨眉鄉富興國小和嘉義縣秀林國小也各有7位小女孩，是參賽隊伍中女同學選手最多的球隊。