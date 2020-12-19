12箱「羞羞神器」全丟光！兒氣到告爸媽　法官：父母要賠

要輕易跟自己收藏已久的「寶藏」告別，對任何人來說都不是件簡單的事！日前有名美國男子，因為父母擅自丟掉他暫放在父母家中整整12箱的色情雜誌、光碟和情趣玩具等，氣得決定向法院提出告訴，而近日密西根州法官也對此宣判，該名男子有權向自己的父母索取賠償。

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根據《BBC》、《Metro》等外媒報導，這名42歲男子大衛沃爾金（David Werking）在密西根州法官的宣判下，贏下這場對父母的告訴。報導指出，大衛在2016年底離婚後便搬回密西根州與父母同住，隔年八月搬到印第安納州的過程中，卻發現自己超過1600片色情光碟、影片、雜誌以及兩箱成人玩具等情趣用品，竟全被父親保羅沃爾金（Paul Werking）丟棄，總共損失超過25000美元（約新台幣70萬元）。

報導中提到，大衛認為他剛搬離父母家中時發現，自己收藏多年獨一無二的珍寶全都不見了，而他的父親保羅則寫了電子郵件告訴他，自己已經把這些「色情玩具和猥褻雜誌」全都處理掉了，信末更註明「老實說，我這是幫了你一個大忙」。

▲（圖／取自《Pixabay》）

得知這個消息後，大衛氣得決定控告父母非法毀損他的個人財物。對此，沃爾金夫妻則主張，自己在兒子搬進屋前就曾警告「別把那些色情物品帶到家裡」。而法官則認定，屋主沒有權力丟掉房客的東西，就算兩者之間是父母和兒子的關係也一樣。

最後根據法官宣判結果，沃爾金家必須在明年二月前向法院申報損失財物的總金額，而遭丟棄的這些財物價值究竟值多少錢，沃爾金父母將會聘請拉斯維加斯一名來自「色情遺產博物館」的專家來協助估價。（編輯：楊智傑）