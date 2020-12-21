外派後返國！男隔離第1天慘被分手 網秒懂「殘酷真相」
外派後返國！男隔離第1天慘被分手 網秒懂「殘酷真相」
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-21 11:34:17
新冠肺炎疫情全球延燒之際，民眾從國外入境台灣，需接受14天隔離檢疫，且各國旅遊觀光停擺，許多跨國情侶也受到疫情影響，無奈只能維持遠距離戀愛；不過，近日一名男網友在PTT「Boy-Girl」看板提到，因為工作外派，好不容易回到台灣想和女友團聚，卻在隔離檢疫第一天慘被分手，貼文曝光立刻引發全場熱議，內行網友秒曝兩人問題點。
原PO表示，因為外派關係，今年過年後都沒跟女友見過面，有想過兩人感情會稍微變淡，但沒料到近4年的感情會因此結束，難過的說「或許工作壓力有點大，有時沒顧及到她的感受」。從9月開始，女友對他的訊息就愛回不回，10月後基本上消失，很多人認為「她可能有新對象了」，卻覺得女友很專一不太可能，就在返台前一天，原PO打FaceTime給她，希望兩人可以好好聊聊，對方拒接，隔天早上就收到了分手的「通知」，甚至拋下一句「我們早就已經分手了！」原PO難過的說「現在已經30幾歲的我，本來覺得這是最後一任女友了吧，突然且絕情的分手，讓我真心覺得世界都崩了，又因為在隔離，不能出去透氣，失落感一天比一天重」，因為外派幾年，為的就是存一個未來，不解直呼「現在這到底算什麼？每天12小時，每周6天跟主管住，毫無私人生活，假日也在講工作」，生活圈小，也沒有和其他異性往來，面對還有6天的隔離時間，心裡相當難受。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「加油，人生的路更寬廣了」、「好慘，連想散心走走都不行，撐下去兄弟」、「過來人，都會過去的」；不過，許多網友指出關鍵「外派就這樣沒辦法」、「有些人個性就是需要陪伴，就只是你們不適合罷了」、「遠距的風險啊」、「如果你的辛苦工作是為了未來家庭，請說出來讓下一個伴侶知道，確認他是想要陪伴還是金錢」、「疫情不是主因，主因是你外派長期不在」。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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