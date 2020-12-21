施政2周年　黃敏惠：凝聚前進的力量、打造幸福城市

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黃敏惠說，今年一開始就遇到席捲全球的新冠肺炎疫情，除夕當日(1月24日)便成立緊急應變指揮中心，透過防疫物資整備與不斷調整防疫工作，全力守護市民健康，也持續以「鬆綁不鬆懈」的態度，讓市民生活步入常軌；民眾安心，才能刺激消費，不僅108年嘉義市家庭可支配所得非六都排名第3，108年營利事業銷售額更創歷史新高，今年更透過日環食、科學168、購物節與滿千送百、北香湖光織影舞、安心旅遊補助加碼、美術館開館、與富邦悍將合作打造訓練基地，以及國際管樂節等，讓人潮與商機湧入嘉義市，再創經濟高峰。今年嘉義市更勇奪「健康城市非六都全國第一」和「幸福城市第一名」，這些都是市民朋友、議員、里長以及媒體，與我們一同努力打拚的成果。
黃敏惠強調，嘉義市積極打造「全齡共享 世代宜居」的幸福城市：重視教育，推動班班有冷氣、校校有外師，讓孩子們擁有良好的學習環境；導入勇契學和有事青年節，讓青年有一個築夢的舞台；公園特色化再升級，番仔溝公園變身酷炫機器人全齡遊戲場、步行散策與滑草場成為親子休閒歡笑的所在；看見高齡化的浪潮來襲，作為領頭羊，嘉義市積極透過長照2.0、樂齡健康訓練場等政策，打造健康暨高齡友善城市；領先全國，百分百電動公車上線，Youbike2.0結合環市自行車道，讓交通更便利，也變得更加時尚又環保；重啟1999便民服務專線，讓市民的問題更有效率解決；改建番仔溝橋與東義路、盧山橋，讓居民不再受淹水之苦。未來我們也會與各界繼續攜手合作，凝聚前進的力量，讓嘉義市「西部走廊新都心，正在實現中」。
黃敏惠也預告，明(110)年嘉義市主辦「2021台灣設計展」，這是彰雲嘉嘉地區第一次舉辦，不僅意義非凡，更是改變嘉義市的一把鑰匙，市府團隊將透過創新設計的思維與作法，展現更多嘉義市的特色元素，以設計導入城市治理，並以設計力與民眾溝通，邀請所有民眾共同參與，一起激盪、發想，促進城市的進步與改變，帶領嘉義市的產業與品牌走向國際化。