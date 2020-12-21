男休旅車爽換轎車！曖昧女嬌喊「接我下班」 眾急勸放生
男休旅車爽換轎車！曖昧女嬌喊「接我下班」 眾急勸放生
編輯中心/綜合報導
2020-12-21 15:42:05
不少人在買房之前，總覺得有汽車是一個象徵性的中段里程碑，因此在存款有一定金額時，會選擇先買車。近日，就有網友抱怨，自從買新車後，失聯的曖昧對象突然私訊關心，還主動邀約出遊，比起以前開舊車的模樣，根本是判若兩人，讓他忍不住問「你們身邊也有這樣的朋友嗎？」
原PO在《爆廢公社二館》表示，日前開家裡的休旅車，載一名曖昧中的女性朋友，結果路途中，女方便開口詢問「這是什麼車？」原PO解釋，「我家的小休旅車啊，家人沒在開，我都拿來開，畢竟車子代步就好」，沒想到女方下車後就露出本性，開始有一搭沒一搭，久而久之就沒聯絡了。直到原PO最近購入新車，時常在IG曬小老婆身影，結果女方就立馬私訊他，「是你的車嗎？」、「要不要一起出去玩？接我下班，然後看要去哪？」面對這樣的情況，原PO也忍不住感嘆，「愛車雖然不是雙B豪車，但現在妹子過於勢利眼，你們身邊也有這樣的朋友嗎？我有點好奇，第一次遇到很特別的經驗」。許多網友也紛紛回應，「男人的車是他的形象之一」、「只要口袋有錢，坐發財車也願意啦」、「對我來說，不是開垃圾車來就行」、「所以一般女生不愛休旅嗎？我超愛休旅欸」、「只是把你當工具人吧」、「男人該看的是肩膀是腦袋，還是趕快封鎖」、「不管什麼車，重點是乾淨」、「建議封鎖了」、「封鎖吧，感覺就是愛錢」。（編輯：許智超）