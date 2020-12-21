高市公告土地現值平均調幅0.76％ 大遠百8度蟬聯地王
高市公告土地現值平均調幅0.76％ 大遠百8度蟬聯地王
記者蔡佳宏/高雄報導
2020-12-21 21:10:00
高雄市110年公告土地現值於今（21）日評議通過，110年公告土地現值全市平均調幅為0.76%。110年本市最高地價區段仍由位於南高雄中山二路與三多四路口的大遠百百貨公司第8度蟬聯，公告土地現值維持每平方公尺57萬元，換算每坪約為188萬元。北高雄最高地價區段亦仍為漢神巨蛋附近博愛二路一帶，公告土地現值維持每平方公尺為44萬元，換算每坪約為145萬元。
地政局表示，綜觀本市房地產市場發展，統計今（109）年截至11月底買賣件數為40,180件，較去年同期40,545件微幅減少365件約0.9%。由於年初受新冠肺炎疫情影響，整體社會及經濟發展呈現暫緩趨勢，惟第3季因疫情趨緩，政府政策積極擴張內需市場，並推動台商回台投資方案，吸引海外資金回流，致本市不動產交易量呈現增加趨勢，統計109年第3季買賣件數為12,210件，較去年同期10,044件增加2,166件約21.57%。地政局長陳冠福表示，公告土地現值是反映房地產市場動態與建設成果，今年房地產市場因受低利環境及市場資金充沛影響，加上本市自住剛性需求仍在，建商推案量逐漸去化等因素，不動產交易價格略有上漲，所以110年公告土地現值平均調幅是微幅上漲，主要調整重點著重於重大建設完工地區，如台鐵捷運化沿線、高架橋拆除、地下道填平、綠廊道完工地區，及重劃區新開發完成地區。
110年公告土地現值評議結果，全市平均調幅為0.76%，各行政區漲幅前5名分別為前鎮區1.57%、鳳山區1.21%、岡山區1.16%、路竹區0.94%及鼓山區0.93%，除路竹區主要漲幅是因轄區內有多達41公頃土地因非都市土地開發許可用地變更而現值調漲外，其餘行政區則多因交易熱絡反映市場行情，或受惠於重大建設完工及重劃區新開發完成反映開發成果等因素而調整。110年本市最低地價區段則為與台東縣、花蓮縣、南投縣接界的國有林班地，每平方公尺公告土地現值為41元。