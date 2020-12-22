女按摩師被客要求「特別服務」！角落嬤吐一句 她秒嚇壞
女按摩師被客要求「特別服務」！角落嬤吐一句 她秒嚇壞
編輯中心/綜合報導
2020-12-22 07:59:29
當感覺到身體非常疲倦且肌肉痠痛時，不少人會安排個按摩療程，好讓自己的身心放鬆一下，但近日一名女性按摩師表示，總是遇到許多男客喜歡問是否有提供「特別服務」，最扯的是，連一旁的阿嬤客人也跟著瞎起鬨，讓她十分無奈。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「我不否認有許多按摩業者有提供特殊服務，但通常這種店家都是獨立店面，從外面看不到內部的情況，門窗都貼死死的，但是我的工作環境是透明玻璃門，門簾隔間都與那種有特殊服務的不同，所以不要再亂詢問了」。「之前有一個男客跑來問說『請問有特別服務嗎』當下我真的很傻眼的回應『不好意思先生，我們不是那種店耶』，結果那先生竟然回『那我自己處理，你可以在旁邊看嗎，會給你小費』我真的非常難為情的回應『先生不好意思...我在上班不要為難我。』」
說時遲那時快，旁邊的阿嬤客人聽到此番話後，突然蹦一句「欸好啊！不然我可以幫你喔」這讓原PO傻眼地看著她「阿嬤！你給我等一下.....這裡是按摩店耶」心想「應付奇怪色狼已經夠累了，還要阻止阿嬤在店裡接客...人生真的太難了」。貼文一出，網友紛紛回應「阿嬤真的母湯XD」、「阿嬤你是在鬧什麼啦」、「我覺得阿嬤不是在亂耶，應該是故意這樣講想嚇跑那個變態吧」、「哈哈哈哈阿嬤那邊我快笑死」、「阿嬤說不定是要趕跑他啊！我覺得是哈哈哈」、「正常人哪會在別人店接客，覺得阿嬤是幫你趕走客人」。（編輯：張嘉哲）