女衝全聯用「PXpay結帳」卻崩潰！理由曝光　婆媽全驚呆

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女衝全聯用「PXpay結帳」卻崩潰！理由曝光　婆媽全驚呆

編輯中心/綜合報導

2020-12-22 13:06:49

▲一名男網友日前逛全聯時，發現竟然有賣石二鍋的神級配料「芋香貢丸」，價格更是比店內單點的便宜快一半，讓大批網友暴動了。（圖／讀者提供）
▲全聯福利中心因為其便利的原因，成為不少人愛逛的超市之一。（圖／讀者提供）
全聯福利中心因為其便利的緣故，成為不少家庭主婦逛街買菜的新寵，但由於全聯結帳一直以來都有太慢的問題，因此也不斷提倡民眾使用PXpay行動支付來結帳。近日就有網友分享自己去全聯買東西時，雖然使用PXpay付款，但卻讓她超崩潰，原因曝光後引發熱議。
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原PO在「全聯消費經驗老實說」貼文指出「去全聯買個小蛋糕外加一些零食，店員為了快速結帳，沒有告訴我金額多少就用我的PXpay付款，殊不知只差1元、只差1元、只差1元就有一點，因PXpay的系統無法刷退，因為店員的急躁增加顧客的困擾，害我在櫃檯等20分鐘。」
▲一名網友表示自己用PXpay結帳，但店員卻沒告知金額就刷下去，害她錯過累積一點的機會。（示意圖非當事人／全聯提供）
▲一名網友表示自己用PXpay結帳，但店員卻沒告知金額就刷下去，害她錯過累積一點的機會。（示意圖非當事人／全聯提供）
貼文一出，網友紛紛回應「傻眼....十點才能抵1元是在計較啥啊？」、「可以自己算一下吧...不要這麼自私，店員也是為了消化客人」、「自己買東西想集點為什麼自己不先注意金額」、「為了一點等20分鐘，我真的傻眼」、「為了一張貼紙，其他人也被你耽誤20分，有夠無聊」、「浪費大家時間還敢發文...太扯了」、「不是十點才能換一元？......為了一點太扯了吧」。
而關於全聯結帳方面，從明年1月1日開始，全聯福利中心就不再以報電話的方式累點，民眾結帳只要使用PXPay即可，不僅申請不用錢，主打不必帶現金，無需攜帶實體卡片也能輕鬆結帳，顯然在政策即將上路之際，愛逛全聯的民眾要再多注意了結帳累點規則了！（編輯：張嘉哲）
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