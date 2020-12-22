女衝全聯用「PXpay結帳」卻崩潰！理由曝光 婆媽全驚呆
女衝全聯用「PXpay結帳」卻崩潰！理由曝光 婆媽全驚呆
編輯中心/綜合報導
2020-12-22 13:06:49
全聯福利中心因為其便利的緣故，成為不少家庭主婦逛街買菜的新寵，但由於全聯結帳一直以來都有太慢的問題，因此也不斷提倡民眾使用PXpay行動支付來結帳。近日就有網友分享自己去全聯買東西時，雖然使用PXpay付款，但卻讓她超崩潰，原因曝光後引發熱議。
原PO在「全聯消費經驗老實說」貼文指出「去全聯買個小蛋糕外加一些零食，店員為了快速結帳，沒有告訴我金額多少就用我的PXpay付款，殊不知只差1元、只差1元、只差1元就有一點，因PXpay的系統無法刷退，因為店員的急躁增加顧客的困擾，害我在櫃檯等20分鐘。」貼文一出，網友紛紛回應「傻眼....十點才能抵1元是在計較啥啊？」、「可以自己算一下吧...不要這麼自私，店員也是為了消化客人」、「自己買東西想集點為什麼自己不先注意金額」、「為了一點等20分鐘，我真的傻眼」、「為了一張貼紙，其他人也被你耽誤20分，有夠無聊」、「浪費大家時間還敢發文...太扯了」、「不是十點才能換一元？......為了一點太扯了吧」。而關於全聯結帳方面，從明年1月1日開始，全聯福利中心就不再以報電話的方式累點，民眾結帳只要使用PXPay即可，不僅申請不用錢，主打不必帶現金，無需攜帶實體卡片也能輕鬆結帳，顯然在政策即將上路之際，愛逛全聯的民眾要再多注意了結帳累點規則了！（編輯：張嘉哲）