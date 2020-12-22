跨市視察萬大線侯友宜沒出席？柯文哲：大家時間沒剛好
跨市視察萬大線侯友宜沒出席？柯文哲：大家時間沒剛好
記者丁上程/新北報導
2020-12-22 13:39:02
台北市長柯文哲今天（22日）上午前往新北市中和區，視察捷運環狀線金城機場的施工狀況。而過去只要柯文哲前往新北市，市長侯友宜幾乎都會出席陪同。不過這回卻未見侯友宜身影，外界也猜測是否是因為雙北對於捷運環狀線的爭議未解，導致兩人間嫌隙？對此柯文哲也僅平淡表示，有時候大家時間上沒剛好，我想侯友宜另外排時間也會來看。
針對捷運環狀線經營權爭議，柯文哲也坦言「這本來就是相當複雜問題」。柯文哲透露，昨天（21日）遇到交通部長林佳龍，他們才剛開完北台國土規劃會議，也有達到共識，強調「交通、住宅、水域」是要跨縣市一起處理的問題。「交通路網一定跨縣市、行政區，交通要中央出來整合。再來，社宅，特別是台北市1280以後，很多年輕人覺得既然坐捷運進來，到周邊去房價比較便宜。在交通路網上，社宅佈建要重新考量。」柯文哲說，「另外是水域，據我所知，現在翡翠水庫的水支援新北市、桃園水庫的水再去支援新竹科學園區，北水南調，所以這三樣要中央統一調度」。而現場記者也詢問，五天前萬大線周圍，土城居民來抗議北市府工程影響學生受教權？對此柯文哲也坦言，捷運在興建過程中，一定會造成附近居民不便，「所以為什麼我每次說工程反而簡單，事前溝通 、交維計畫才是問題。」柯文哲說，「特別是會影響交通，因為是暫時措施，一定會遇到一些抱怨，面對問題是解決問題的第一步，就去處理」。