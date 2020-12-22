警政介入揪出染疫機師疫調不誠實　可重罰30萬

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警政介入揪出染疫機師疫調不誠實　可重罰30萬

中央社

2020-12-22 14:50:56

▲中央流行疫情指揮中心今（17）天召開臨時記者會，指揮官陳時中也針對萊豬爭議做出回應。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布今日新增1例本土個案。（圖／指揮中心提供）
（中央社記者陳偉婷、張茗喧台北22日電）一名國籍航空的紐西蘭籍機師確診武漢肺炎，他在疫調時未誠實交代，警政單位發現他在可傳染期密切與友人接觸，匡列採撿並確診到本土案例，他將面臨最高30萬元的罰鍰。
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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，新增4例武漢肺炎確診，3人為菲律賓境外移入，1人為日前染疫紐籍工程師的接觸者，為本土感染。
陳時中表示，國內新增1例武漢肺炎本土病例，為今年12月20日公布的案765（紐西蘭籍機師）友人（30多歲女性）。雖為本土感染，但感染源明確。

案765疫調時表示無法回想確切活動史，且並未提及曾與案771接觸，12月21日經警政單位調查案765的活動軌跡，發現案765曾於12月7日至12日間與案771密切往來，列為接觸者，同日由衛生單位安排採檢，在今日確診。

陳時中表示，為釐清案765（紐籍機師）於12月8日至12日間的活動史與接觸者，經衛生、警政單位密切調查個案活動軌跡發現，個案曾有多處無法掌握的公共場所活動史，包含12月8日上午11時30分至12時30分在新光三越台北天母店、12月20日晚上6時30分至7時30分在遠東SOGO台北天母店、12月11日上午11時至12時，曾到好市多南崁店。

指揮中心提醒民眾如果曾於上述所列時段出入相關場所，請自主健康管理，12月25日前如出現相關症狀，應戴上口罩前往全國指定社區採檢院所，經醫師評估是否採檢。

陳時中說，針對紐籍機師於疫調時未誠實告知接觸史及活動史，恐違反傳染病防治法，依據傳染病防治法第43條規定，傳染病或疑似傳染病病人不得拒絕、規避或妨礙相關檢驗、調查及處置；如確有拒絕、規避或妨礙之情事，衛生單位可依同法第67條第1項第3款規定，處新台幣6萬至30萬元罰鍰，由衛生局裁處。
目前衛生單位已掌握案771接觸者共167人，其中13人列居家隔離，154人列自主健康管理，將全數安排採檢（21人檢驗中，146人待採檢），衛生單位已針對案771工作單位等公共區域進行消毒；另針對航空器群聚案，已採檢87人，其中3人確診（案760、765、766），78人檢驗陰性，6人檢驗中，10人待採檢。（編輯：陳清芳）1091222
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