警政介入揪出染疫機師疫調不誠實　可重罰30萬

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陳時中表示，國內新增1例武漢肺炎本土病例，為今年12月20日公布的案765（紐西蘭籍機師）友人（30多歲女性）。雖為本土感染，但感染源明確。
案765疫調時表示無法回想確切活動史，且並未提及曾與案771接觸，12月21日經警政單位調查案765的活動軌跡，發現案765曾於12月7日至12日間與案771密切往來，列為接觸者，同日由衛生單位安排採檢，在今日確診。
陳時中表示，為釐清案765（紐籍機師）於12月8日至12日間的活動史與接觸者，經衛生、警政單位密切調查個案活動軌跡發現，個案曾有多處無法掌握的公共場所活動史，包含12月8日上午11時30分至12時30分在新光三越台北天母店、12月20日晚上6時30分至7時30分在遠東SOGO台北天母店、12月11日上午11時至12時，曾到好市多南崁店。
指揮中心提醒民眾如果曾於上述所列時段出入相關場所，請自主健康管理，12月25日前如出現相關症狀，應戴上口罩前往全國指定社區採檢院所，經醫師評估是否採檢。
陳時中說，針對紐籍機師於疫調時未誠實告知接觸史及活動史，恐違反傳染病防治法，依據傳染病防治法第43條規定，傳染病或疑似傳染病病人不得拒絕、規避或妨礙相關檢驗、調查及處置；如確有拒絕、規避或妨礙之情事，衛生單位可依同法第67條第1項第3款規定，處新台幣6萬至30萬元罰鍰，由衛生局裁處。
目前衛生單位已掌握案771接觸者共167人，其中13人列居家隔離，154人列自主健康管理，將全數安排採檢（21人檢驗中，146人待採檢），衛生單位已針對案771工作單位等公共區域進行消毒；另針對航空器群聚案，已採檢87人，其中3人確診（案760、765、766），78人檢驗陰性，6人檢驗中，10人待採檢。（編輯：陳清芳）1091222