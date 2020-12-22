新北耶誕城戶外活動喊卡！網一登「官網」秒愣：是在哈囉

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另外，新北歡樂耶誕城在活動舉行前，即已提出防疫應變方案，視疫情變化，分階段實施，並經本府衛生局審查，後續會視中央疫情指揮中心公布疫情狀況，及本市疫情，如有任何變化時，會隨時評估，依專業判斷，該停就停。
不過，就有一名網友於PTT八卦板上發文，表示自己登上新北耶誕城的官方網站查詢是否有活動受到影響，卻發現市民廣場、站前廣場、府中燈區3地的活動都已全數舉辦完畢，這就讓原PO納悶提問「阿活動都辦完了，也沒有表訂的集會活動了！現在出來喊取消集會型活動是？官方可沒有宣布關閉燈會裝飾品，只有不能集會型活動」。
貼文曝光，隨即引來網友熱議，「確實，有種就把燈從今天起關起來」、「這倒是真的，你燈不關，還是會有一堆人在那邊拍照..」、「集會型活動都辦完了，在那邊喊取消」、「燈先撤掉再說」、「啊燈不關是在哈囉」。
不過也有網友力挺暫停戶外集會型活動的做法，直言「有本土病例的時間點宣布不覺得有啥不恰當～剛好沒表定活動吧？」「禁止也好啊！畢竟現在真的疫情時間」、「我覺得沒有什麼不好吧？之後搞不好有活動只是還沒公布」、「為了防疫，我覺得可以啊」。
對此，《NOWnews今日新聞》記者實際致電詢問新北市政府話務人員，表示將暫停耶誕城戶外集會型活動，例如演唱會等大型聚會，至於燈飾部分還是會持續亮著，民眾依舊能前往觀賞，但必須配戴口罩。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。