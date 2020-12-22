新北耶誕城戶外活動喊卡！網一登「官網」秒愣：是在哈囉

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

新北耶誕城戶外活動喊卡！網一登「官網」秒愣：是在哈囉

編輯中心/綜合報導

2020-12-22 17:20:00

新北
▲中央流行疫情指揮中心今（22）日宣布新增1例本土確診個案，新北歡樂耶誕城也宣布停止耶誕城內所有戶外集會型活動。不過就有網友實際登上官網查詢，發現許多活動根本已經舉辦完畢。（圖／記者陳致宇攝）
新冠肺炎肆虐全球，中央流行疫情指揮中心今（22）日宣布新增1例COVID-19本土病例（案771），讓台灣連續253天0本土確診破功。對此，新北耶誕城也緊急公告，表示因應疫情轉嚴峻，宣布將停止耶誕城內所有戶外集會型活動。不過，就有網友透過新北耶誕城官網查詢是否有活動受到影響，卻發現不少活動早已舉辦完畢，因此納悶提問「現在出來喊取消集會型活動是？官方可沒有宣布關閉燈會裝飾品，只有不能集會型活動」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央流行疫情指揮中心今（22）日宣布新增1例本土病例（案771），面對台灣疫情仍未趨緩，新北耶誕城開第一槍，宣布將停止耶誕城內所有戶外集會型活動。新北市觀光旅遊局也表示，新北耶誕城在活動舉行前，即已提出防疫應變方案，會視疫情變化分階段實施防疫措施，已有的光雕秀、貨櫃屋等會持續辦理，但目前會暫時停止所有戶外集會活動。
另外，新北歡樂耶誕城在活動舉行前，即已提出防疫應變方案，視疫情變化，分階段實施，並經本府衛生局審查，後續會視中央疫情指揮中心公布疫情狀況，及本市疫情，如有任何變化時，會隨時評估，依專業判斷，該停就停。

▲一年一度的新北歡樂耶誕城再度登場！板橋區再現觀光人潮。（圖/記者康子仁攝）
▲新北耶誕城宣布將停止所有戶外集會型活動。（圖/記者康子仁攝）
不過，就有一名網友於PTT八卦板上發文，表示自己登上新北耶誕城的官方網站查詢是否有活動受到影響，卻發現市民廣場、站前廣場、府中燈區3地的活動都已全數舉辦完畢，這就讓原PO納悶提問「阿活動都辦完了，也沒有表訂的集會活動了！現在出來喊取消集會型活動是？官方可沒有宣布關閉燈會裝飾品，只有不能集會型活動」。

▲網友實際查詢新北耶誕城活動一覽表。（圖／翻攝新北耶誕城官網站）
▲網友實際查詢新北耶誕城活動一覽表。（圖／翻攝新北耶誕城官網）
▲網友實際查詢新北耶誕城活動一覽表。（圖／翻攝新北耶誕城官網站）
▲站前廣場活動已舉辦完畢。（圖／翻攝新北耶誕城官網）
▲網友實際查詢新北耶誕城活動一覽表。（圖／翻攝新北耶誕城官網站）
▲網友發現活動早已舉辦完畢。（圖／翻攝新北耶誕城官網）
貼文曝光，隨即引來網友熱議，「確實，有種就把燈從今天起關起來」、「這倒是真的，你燈不關，還是會有一堆人在那邊拍照..」、「集會型活動都辦完了，在那邊喊取消」、「燈先撤掉再說」、「啊燈不關是在哈囉」。

不過也有網友力挺暫停戶外集會型活動的做法，直言「有本土病例的時間點宣布不覺得有啥不恰當～剛好沒表定活動吧？」「禁止也好啊！畢竟現在真的疫情時間」、「我覺得沒有什麼不好吧？之後搞不好有活動只是還沒公布」、「為了防疫，我覺得可以啊」。

對此，《NOWnews今日新聞》記者實際致電詢問新北市政府話務人員，表示將暫停耶誕城戶外集會型活動，例如演唱會等大型聚會，至於燈飾部分還是會持續亮著，民眾依舊能前往觀賞，但必須配戴口罩。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

繼續作答
萊豬開放在即，請問您會購買來自美國的豬肉嗎？

萊豬開放在即，請問您會購買來自美國的豬肉嗎？

繼續作答
藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀