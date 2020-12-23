2020年度十大要聞新聞出爐！美豬美牛議題最受矚目

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NOW民調票選！2020十大要聞新聞結果：
1.蔡英文宣布2021年元旦開放美豬美牛進口 （20.31%）
2.中天新聞台換照案未過，52台最後一夜（16.06%）
3.監察院人事風波（10.95%）
4.行政院發言人丁怡銘牛肉麵失言風波 （10.75%）
5.秋鬥遊行破萬人上凱道（6.32%）
6.海軍敦睦艦隊群聚感染，36名官兵確診新冠肺炎（5.14%）
7.高雄市長韓國瑜被罷免（4.94%）
8.跨黨派立委爆涉貪（4.03%）
9.黑鷹直升機失事，參謀總長沈一鳴等8名軍官殉職、5人受輕重傷（3.99%）
10.台北林森錢櫃大火釀6死55傷，燒出公安危機（3.84%）
由此可發現，由於美豬美牛開放在即，且食品安全與民眾息息相關，讓此件新聞事件成為2020年度最重要新聞之首，同時因為它而引發的丁怡銘萊牛失言風波及秋鬥破萬人上凱道，同樣也榜上有名。
而2020年最重要的關卡－新冠肺炎，不只台灣，全世界都迎來非常嚴峻的威脅，雖然台灣防疫有成，也備受世界肯定，不過在4月中旬爆發的海軍敦睦艦隊群聚感染，也一度引發恐慌。在天災人禍方面，年初黑鷹直升機失事跟林森錢櫃大火公安危機，更讓軍中硬體設備、人員編制和公共安全議題備受關注。
除此之外，首位直轄市長被成功罷免，都讓網友非常印象深刻，至於有高達6名跨黨派立委涉入貪污案，造成民眾觀感不佳、對民意代表正當性有所質疑，因此獲選為2020年度十大新聞之一。
參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有2805人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。