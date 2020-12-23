2020年度十大要聞新聞出爐！美豬美牛議題最受矚目

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2020年度十大要聞新聞出爐！美豬美牛議題最受矚目

編輯林莞茜/綜合報導

2020-12-23 08:00:00

國民黨4日指控中華文化總會副祕書長李厚慶長期聘用固定的「御用評委」，把至少200多案指定給「親綠營者」和親戚承辦，其中三立電視更承攬高達18億元的廣告費。圖為身兼總會會長的蔡英文總統。( 資料照 / 總統府提供 )
▲萊豬萊牛風暴惹議，榮獲2020年度十大新聞榜首。( 資料照 / 總統府提供 )
《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於12月15日到12月20日，針對2020年國內重大新聞事件進行民意調查，吸引2805人次參與，票選出網友心目中的2020年度十大新聞，其中，由於實施在即又與民眾息息相關，8月28日蔡英文宣布2021年元旦要開放美豬美牛進口成為最令大眾印象深刻新聞事件。
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有鑒於2020年即將進入尾聲，《NOWnews今日新聞》整理出20件國內重大新聞事件，讓民眾票選出心目中最印象深刻的新聞事件，根據統計，蔡英文在8月28日宣布要在2021年元旦開放美豬美牛進口，占比20.31%，成為最令網友印象深刻的大事件，再來12月11日中天新聞台52台的最後一夜，也有16.06%民眾覺得很重要，第三則是監察院人事引發的風波，占比10.95%。
NOW民調票選！2020十大要聞新聞結果：

1.蔡英文宣布2021年元旦開放美豬美牛進口 （20.31%）

2.中天新聞台換照案未過，52台最後一夜（16.06%）

3.監察院人事風波（10.95%）

4.行政院發言人丁怡銘牛肉麵失言風波 （10.75%）

5.秋鬥遊行破萬人上凱道（6.32%）

6.海軍敦睦艦隊群聚感染，36名官兵確診新冠肺炎（5.14%）

7.高雄市長韓國瑜被罷免（4.94%）

8.跨黨派立委爆涉貪（4.03%）

9.黑鷹直升機失事，參謀總長沈一鳴等8名軍官殉職、5人受輕重傷（3.99%）

10.台北林森錢櫃大火釀6死55傷，燒出公安危機（3.84%）

由此可發現，由於美豬美牛開放在即，且食品安全與民眾息息相關，讓此件新聞事件成為2020年度最重要新聞之首，同時因為它而引發的丁怡銘萊牛失言風波及秋鬥破萬人上凱道，同樣也榜上有名。

而2020年最重要的關卡－新冠肺炎，不只台灣，全世界都迎來非常嚴峻的威脅，雖然台灣防疫有成，也備受世界肯定，不過在4月中旬爆發的海軍敦睦艦隊群聚感染，也一度引發恐慌。在天災人禍方面，年初黑鷹直升機失事跟林森錢櫃大火公安危機，更讓軍中硬體設備、人員編制和公共安全議題備受關注。

▲林森北路錢櫃KTV在24日上午發生大火。(圖／記者林柏年攝.2020.04.26)
▲林森北路錢櫃KTV在4月26日上午發生大火，燒出北市公安危機，網友認為心有餘悸、印象深刻。(圖／記者林柏年攝.2020.04.26)
除此之外，首位直轄市長被成功罷免，都讓網友非常印象深刻，至於有高達6名跨黨派立委涉入貪污案，造成民眾觀感不佳、對民意代表正當性有所質疑，因此獲選為2020年度十大新聞之一。
參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有2805人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。
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