中捷車廂故障　藍營議員矛頭直指前市府團隊

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李中說，交通局王義川前局長當年在議會備詢時信誓旦旦，表示川崎重工的材料一切都檢驗合格，北捷也都有抽驗，但日前的檢驗報告，卻呈現硬度等數值不符合規範，王前局長當年的保證難道是信口開河？
由於川崎重工承包日本JR線出包的車廂和製作中捷綠線車廂的時間點相近，日本國家安全委員會特別點出熱處理問題，因此，他要求北捷局，除了進行軸心檢測外，整個車廂包含其他零件，也要進行全面檢測並符合規範，才能讓民眾安心。
議員張廖乃綸說，前台中市長林佳龍就是現任交通通部長，台中捷運綠線中央出資約67%，台中捷運試營運前也經過交通部履勘，難道交通部都沒有責任？未來如果要恢復營運，交通部要不要再履勘一次？此外，從專案報告內容看來，中捷聯結器除了組裝流程、材料有問題，難道設計沒有問題嗎？
張廖乃綸追問北捷局長張澤雄，聯結器的設計到底有沒有問題，張澤雄回答，廠商認為設計沒問題，但有些問題沒有釐清，還要進一步調查。市張廖乃綸及張瀞分都要求台北市政府，除了向廠商求償，也要負起監督責任，台中捷運綠線也一定要等安全無虞才能通車。
議員黃馨慧表示，北捷與川崎重工日前連袂在台北召開記者會，所提解決方案、中捷日前已表態「不接受」，且當天道歉也並未有市府人員在場、極其沒誠意，顯見北捷處理問題的能力和誠意已經出現瑕疵。
黃馨慧指出，況且北捷和川崎所提「升級裝備」解決方案，中捷董事長日前在議會專案報告時、就已經表態「不接受」，顯然北捷處理該次問題的能力和誠意已經出現瑕疵，市府及中捷公司應盡速研擬妥善方案應對。
黃馨慧說，北捷與川崎重工定調11月21日中捷軸心斷裂事故原因是「組裝不良」；一般邏輯都知道「工程安裝」應該有「工序」SOP，也就是說「組裝不良」很可能是18節車廂設計上有「先天不良」風險，因此就算車箱體檢，可能還是有潛在安全，要不要打掉重練、組裝新車給中捷使用？
中捷公司因延遲營運造成損失、未來影響員工權益，黃馨慧建議市府應盡速提出相關與廠商求償方案，包括向北捷求償延遲通車違約金及利息。