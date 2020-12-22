國泰金上修明年經濟成長率至3.2%　估央行利率再凍一年

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展望明年，隨著疫苗施打逐漸推廣，全球需求復甦有利出口表現，但跨境旅遊回溫亦將推升服務進口，外需成長將較今年稍緩，內需消費將接棒演出，成為經濟成長主要動能。
國泰台大產學團隊進一步分析，秋冬疫情雖干擾美歐經濟活動，但電子新品需求影響有限，搭配年終採購旺季效應加乘，出口維持亮眼表現，估計第4季台灣經濟氣候為「晴」。展望明年第1季，新興科技與全球防疫所衍生的需求仍存，景氣增幅將略為放慢但仍維持穩健成長，評估明年1至3月台灣經濟氣候將介於「晴」、「朗」之間，第1季經濟氣候出現「晴朗」的機率，將在40%以上。
也由於市場風險偏好，主要地區金融情勢大致維持改善趨勢。國泰台大產學團隊研判，主要央行以寬鬆應對秋冬疫情，通膨預期維持穩定，縱使台灣景氣持續改善，台灣央行明年仍將維持利率不變。
受惠於疫苗進展樂觀與美國大選不確定性降低，台股跟隨國際股市勁揚，抵消台幣升值的影響，11月台灣金融情勢指數跳升至「寬鬆」狀態。展望明年第1季，國泰台大產學團隊認為，儘管股市可能陷入高檔震盪，惟經濟成長穩健有望提供支撐，評估金融情勢將保持在「寬鬆」至「趨向寬鬆」區間。
不過，國泰台大產學團隊也提醒明年仍有6大因素影響經濟成長與金融情勢，包括一、全球新冠肺炎秋冬疫情與疫苗有效性風險；二、全球供應鏈調整與產業復甦不均衡加深經濟前景不確定性；三、全球政府債務攀高可能增加主權債務違約風險；四、美中貿易爭端與國際政治的不確定性；五、主要國家寬鬆財政與貨幣政策對景氣與信貸的支持作用；六、疫情加速推動5G、AI和高效能運算產品需求，有利出口。