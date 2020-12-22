生活更便捷　嘉市22部電動公車全面上線

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嘉義市市區電動公車共有3條路線，市府以紅綠燈3顏色區分每條路線，綠線代表中山幹線、紅線為忠孝新民幹線、黃線為光林我嘉線，藍色車則為調度車輛，其中中山幹線已於6月1日正式營運，忠孝新民幹線及光林我嘉線也正式上線，忠孝新民幹線往北延伸至忠孝北街、民雄工業區，不但擴大市區公車路線範圍，2條路線也增加公車班次，同時，市府繼續與知名在地創作家SMART-莊信棠合作，公車內裝有著滿滿在地特色及美食，插畫細膩生動，不但讓民眾眼睛為之一亮，還可以認識嘉義市，讓搭車充滿了趣味。
台灣好行光林我嘉線（黃線）與原路線相同，並增加自由友忠路口、大潤發等站，班次增加為平日36班、假日46班；忠孝新民幹線包括主線（紅線）及支線（紅A線），共設20及23站，將取消繞至轉運中心站，行駛林森西路及忠孝路，增設新民興業（京城銀行）、新民南京路口、興業南京路口、林業鐵路車庫園區、文化中心（檜意森活村）、台斗坑、後湖、宏仁女中、遠東機械廠及忠孝北街等站，主線班次44班，忠孝新民幹線另延伸至民雄工業區服務中心的紅A支線，增設忠孝北街（大寶鎮）、忠孝北街成功三街口及民雄工業區服務中心、支線每日6班次服務。交通處提醒民眾，搭乘前可至「愛嘉義」APP查詢公車動態，以減少候車時間。
市府交通處表示，忠孝新民幹線及光林我嘉線，自12月23日至27日進行系統試營運（不載客）；12月28日至110年1月3日，每日8班次載客試營運；110年1月4日至1月10日為期1週，全班次載客試營運，110年1月11日起正式上線，原市區66路、市區7路，自當日同步停駛；而為鼓勵民眾使用大眾運輸，市府將延續持電子票證搭公車免費措施至110年6月30日，凡持電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡、Happycash有錢卡），可免費搭乘本市3條市區公車路線，歡迎外地旅客、市民朋友多加利用。